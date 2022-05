Börsenplätze GameStop-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

86,60 EUR +11,97% (12.05.2022, 21:52)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

90,08 USD +10,76% (12.05.2022, 21:38)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (12.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gleich vier Mal sei die Aktie von GameStop in der vergangenen Stunde vom US-Handel ausgesetzt worden - es sei schlichtweg zu schnell in zu kurzer Zeit nach oben gegangen. Mittlerweile sei der Handel nach den Volatilitätsunterbrechungen jedoch wieder fortgesetzt worden.Anleger von ausgebombten Tech-Aktien könnten am Donnerstag aufatmen. Insbesondere Papiere wie Peloton Roblox oder eben GameStop könnten im frühen US-Handel zweistellig zulegen.Bei der Aktie von GameStop sei die Trendwende jedoch etwas zu schnell vonstattengegangen. Gleich vier Mal sei in der ersten Stunde nach Handelseröffnung das Gaming-Papier vom Handel ausgesetzt worden."Der Aktionär" rate Anlegern nach wie vor von Meme-Stocks wie GameStop Abstand zu halten. Denn der Abwärtstrend der GameStop-Aktie hält unverändert an und die Volatilität ist schlichtweg zu hoch, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link