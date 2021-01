Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

53,79 EUR +52,14% (22.01.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

65,01 USD +51,08% (22.01.2021, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie Deutschland:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME), ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (23.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Die "meistgehasste Aktie der Wall Street" habe auch am Freitag die Shortseller massiv geärgert. Das Papier sei zeitweise um weitere 75% explodiert und habe sogar die alten Höchstkurse aus dem Jahr 2013 übersprungen. Manch ein Marktteilnehmer sehe die Aktie des Videospiele-Anbieters nun bald kollabieren. Nach einer Vervierfachung seit dem Jahreswechsel würde eine "kleine" Abkühlung tatsächlich gut tun. Oder?Grund für die Kursexplosion sei ein beispielloser Short Squeeze. GameStop habe in der vergangenen Woche überraschend starke Geschäftszahlen präsentiert. Zudem seien mit Alan Attal, Ryan Cohen und Jim Grube drei Experten in den Aufsichtsrat des US-Unternehmens berufen worden.Aktionäre, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hätten, hätten ihre zuvor leerverkauften Aktien zurückkaufen müssen. Mit dem Kurssprung seien auch immer mehr Privatanleger auf die GameStop-Aktie aufmerksam geworden und hätten ebenfalls gekauft. Das habe die Kursrally weiter angeheizt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GameStop-Aktie: