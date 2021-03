Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.Kryptowährungen seien das neue Big Thing unter den jungen, wilden Robin-Hood-Tradern. Die US-Trading-App berichte jetzt von 6 Mio. Kunden, die im Schnitt Positionen i.H.v. 500 USD mit Bitcoin und Co handeln würden - das seien 15-mal so viele als im Vorjahr. Die Firma spreche in ihrer Aussendung von einem regelrechten "Crypto bang".Auf diesen Zug sollte nun auch GameStop aufspringen, rate US-Börsenexperte Jim Cramer gegenüber CNBC. Ähnlich wie Tesla, die 1,5 Mrd. USD in den Bitcoin investiert habe, solle der Spiele-Verkäufer für 1 Mrd. USD Bitcoin kaufen. Da das lange kriselnde Unternehmen keine hohen Bargeldreserven habe, sollten einfach neue Aktien ausgegeben werden. Die Idee vom Cramer: Diese Bitcoins sollte GameStop dann in seinen 5.000 Filialen zum Verkauf an Endkunden anbieten.Er sage, auch bei PayPal und Square seien solche Ideen anfangs als irre angesehen worden, seien dann aber akzeptiert worden. "Ich denke der Aktienkurs von GameStop würde profitieren", sage der illustre Aktienexperte, der etwa Anfangs vor Tesla gewarnt habe, doch mittlerweile zu einem Fan der Aktie geworden sei, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2021)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Autor Florian Söllner hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.