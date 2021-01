Natürlich habe das Chaos dieser Woche bei GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) und ähnlichen Sektoren die Euphorie an den Aktienmärkten teilweise gedämpft und sicherlich die Stimmung einiger Marktteilnehmer verändert. Der parabolische Anstieg dieser Aktie, der Berichten zufolge durch Spekulationen des Einzelhandels, Short-Positionen und Optionsabsicherungen angetrieben worden sei, habe auf eine Vielzahl anderer Aktien und Sektoren abgefärbt. Insbesondere Long/Short-Equity-Hedge-Fonds hätten massive Verluste hinnehmen müssen, die einige Nachahmer Short Squeezes in Aktien mit hohem Short-Interesse verzeichnet hätten, was in dieser Woche zu einem fieberhaften Risikoabbau von Positionen und einer Reduzierung des Brutto-Aktien-Exposures geführt habe.



Für O’Connor sei die Auseinandersetzung zwischen Retail-Spekulanten und Hedge-Fonds um GameStop ein lokal begrenztes Phänomen um eine stark umkämpfte Aktie ohne einer breiteren oder dauerhaften Marktbedeutung, auch wenn die Geschehnisse zeitweise irritierend gewesen seien. Natürlich seien die Aktienmärkte einige Tage sehr volatil gewesen, als sich diese Konflikte zugespitzt hätten, aber die Gesamtauswirkungen auf Long-Only-Investoren, Quant-Fonds und Makro-Investoren seien begrenzt gewesen. Auch auf die Kredit-, Rohstoff- und Devisenmärkte habe es bisher keine nennenswerten Auswirkungen gegeben. Die Aufsichtsbehörden würden zweifellos die jüngsten Entwicklungen untersuchen und möglicherweise einige Gegenmaßnahmen ergreifen. Doch O’Connor glaube, dass es sich hierbei hauptsächlich um eine Angelegenheit der USA ohne weltweite Bedeutung handele.



O’Connor habe sicherlich nicht mit solchen spekulativen Aufschwüngen gerechnet, wie sie in dieser Woche bei einigen US-Small-Cap-Aktien zu beobachten gewesen seien. Er habe jedoch den Eindruck gehabt, dass der stark tendierende Bullenmarkt mit zunehmender Wahrscheinlichkeit bald in ein turbulenteres und richtungsloseres Marktgeschehen übergehen werde. Das würde er erwarten, wenn die Anlegerstimmung so überschwänglich bleibe wie heute und die Anlegerpositionierung so optimistisch und konsensorientiert sei wie derzeit. Während die Turbulenzen dieser Woche sicherlich teilweise den übermäßigen Optimismus und die Konzentration auf bestimmte Positionen in den Aktienmärkten gedämpft hätten, könnte dieser Trend noch weitergehen.



O’Connor möchte an dieser Stelle jedoch betonen, dass seine Bedenken hinsichtlich der Stimmung und der Positionierung taktischer Natur seien und er die fundamentalen Aussichten für die Weltwirtschaft und die weltweiten Aktien im Jahr 2021 weiterhin als optimistisch einschätze. Auch wenn die Scharmützel dieser Woche für viel Aufsehen gesorgt hätten, werde der Trend am Aktienmarkt letztlich vom Ausgang des Wettlaufs zwischen Corona-Impfstoffen und Virusmutationen bestimmt werden. Diesbezüglich bleibe O’Connor optimistisch. (29.01.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Wir haben das Risiko in unseren Multi-Asset-Portfolios in den ersten Wochen des Jahres reduziert - bereits zum dritten Mal in den letzten vier Jahren, so Paul O’Connor, Head of Multi-Asset bei Janus Henderson Investors.Warum? Weil es Anzeichen für eine Überhitzung der allgemeinen Stimmung und Positionierung gebe. Indikatoren, die bei Long-Only-Instituten eine geringe Liquidität und eine hohe Aktiengewichtung und bei Long-Short-Managern ein rekordverdächtiges Netto-Aktienexposure aufweisen würden, würden auf einen allgemeinen Überschwang der Anleger und einer ausgedehnten Positionierung in Risikoanlagen hindeuten. Tatsächlich sehe man hier die Signale, die typischerweise auftreten würden, wenn Aktienrallyes ausgereizt seien und Platz für Marktkonsolidierungen oder -umschwüngen machen würden.