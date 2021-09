Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

156,00 EUR -7,14% (09.09.2021, 12:28)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

198,80 USD -0,10% (08.09.2021, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (09.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe in seinem zweiten Quartal die Umsätze gesteigert und den Verlust um die Hälfte verringert. Dass die GameStop-Aktie nach der Veröffentlichung dennoch scharf korrigiert habe, liege daran, dass der Videospielhändler in einem wichtigen Punkt eindeutige Aussagen wieder einmal schuldig geblieben sei.Wegen des Transformationsprozesses, in dem die Firma stecke, habe Chairman Ryan Cohen zwar schon vor Monaten aufgehört, Prognosen zum Geschäftsverlauf abzugeben. Dieser Mangel an Transparenz sei also wohl nicht für den Abverkauf der GameStop-Aktie verantwortlich gewesen. Abgesehen vom üblichen Kursmuster - die GameStop-Aktie sei in den letzten vier Quartalen am Tag nach den Zahlen jeweils zweistellig eingebrochen - hätten eher fehlende Aussagen zur Zukunftsstrategie für lange Gesichter unter den Anlegern und damit einhergehend sinkende Kurse gesorgt.Dabei wären Details zur Strategie langsam an der Zeit. Im Juni habe Cohen gesagt, er werde mit GameStop völlig neue Wege beschreiten, die es im Online-Handel so noch nie gegeben habe. Seither herrsche aber Stille. Wedbush-Analyst und GameStop-Kritiker Michael Pachter zweifele daran, dass Cohen überhaupt eine Strategie verfolge.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GameStop-Aktie: