Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

172,16 EUR +14,53% (01.04.2022, 10:19)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

166,58 USD -0,16% (31.03.2022, 22:00)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (01.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Die GameStop-Aktie sei zuletzt wieder kräftig gestiegen und habe im vergangenen Monat ein Plus von rund 40% erzielt. Auch am letzten Handelstag der Woche dürfte der sogenannte Meme-Stock ordentlich zulegen - denn im außerbörslichen US-Handel liege die GameStop-Aktie bereits bei einem Plus von 17%.Grund für den nachbörslichen Kursschub am Donnerstag habe die Ankündigung gesorgt, dass der US-Videospielehändler im Rahmen der nächsten Hauptversammlung die Aktienzahl erhöhen und einen Aktiensplit durchführen wolle. Die Zahl der Klasse A Stammaktien solle dabei durch Ausschüttung einer Aktiendividende erhöht werden, habe es einer SEC-Mitteilung geheißen.Aus der Mitteilung gehe allerdings nicht hervor, wie viele der von 300.000.000 auf 1.000.000.000 erhöhten Stückzahl der Klasse-A-Stammaktien auch für den Aktiensplit verwendet würden. Denn eine Zeile im SEC-Dokument deute darauf hin, dass ein Teil der erhöhten Aktienzahl irgendwann für andere Zwecke verwendet werden könnte, möglicherweise für eine Kapitalerhöhung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GameStop-Aktie: