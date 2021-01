NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

65,01 USD +51,08% (22.01.2021, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie Deutschland:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME), ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (25.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei GameStop seien neue Investoren mit an Bord, die sich auch Sitze im Verwaltungsrat gesichert hätten. Die GameStop-Aktie habe sich innerhalb weniger Tage verdoppelt. Dann sei eine Konsolidierungsphase gekommen. Am Freitag sei es dann letztendlich richtig zur Sache gekommen. Die GameStop-Aktie habe sich nun verdreifacht. Der Aktienprofi halte die Lage bei GameStop für momentan sehr spannend. Die GameStop-Aktie ist aber ein purer Zock und irgendwann wird sie wieder fallen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.01.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze GameStop-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:79,11 EUR +47,07% (25.01.2021, 12:16)