GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (01.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.Die heißblütigen Trader hätten die Aktie von GameStop am Freitag um 65 Prozent nach oben katapultiert. Der Titel sei bei einem Kurs von 325 Dollar aus dem Handel gegangen, habe nachbörslich aber um vier Prozent auf 312 Dollar nachgegeben. Nun hätten sich GameStop-Gründer Gary Kusin und sein Sohn Ben zu Wort gemeldet.Gary Kusin, der GameStop in den 1980er Jahren gegründet habe, könne die Vorgänge bei GameStop immer noch nicht recht fassen. Der 69-Jährige habe in einem Interview mit CNBC gesagt, er sei wie die meisten anderen an der Seitenlinie geblieben und habe zugesehen. "Ich habe mir nur etwas Popcorn geholt."Sein Sohn Ben sei derjenige, der ihn über die Verrücktheiten auf dem Laufenden gehalten habe. Dass ausgerechnet sein Unternehmen Zielscheibe von Hedgefonds und Tradern sei, sei für Gary Kusin "schon eine gewisse Ehre".Sein Sohn Ben Kusin sei seit 13 Jahren bei Reddit aktiv. Auch mosche er im Forum r/WallStreetBets kräftig mit. Der Mega-Short-Squeeze habe auch ihn aus der Fassung gebracht: "Das waren zweit Welten, die da aufeinandergeprallt sind", so Ben Kusin.Damit spreche Ben Kusin definitiv den ganzen Robinhood-Tradern und Reddit-Bloggern aus dem Herzen. Der Rest der Anlegerschaft schüttele nach wie vor den Kopf angesichts des GameStop-Kurswahnsinns. Die Folgen des Ganzen für die Märkte und die Anlagekultur seien noch nicht annähernd abzuschätzen.Jeder, der mitzockt, muss allerdings mit einem großen Knall rechnen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2021)