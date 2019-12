NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

5,2571 USD -19,25% (11.12.2019, 17:01)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie Deutschland:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME), ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (11.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Die GameStop-Aktie sei gestern im nachbörslichen Handel zwischenzeitlich um mehr als 20% gefallen, nachdem der Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele erneut schlechte Zahlen gemeldet und die Erwartungen der Analysten deutlich verfehlt habe. Auch der Ausblick sei kaum Besler gewesen.Tatsächlich sehe es bei GameStop alles andere als gut aus. Seit Jahresbeginn habe die GameStop-Aktie bereits mehr als 50% verloren. Ein fundamentaler Wandel scheine immer unwahrscheinlicher zu werden. Langfrist-Anleger sollten in jedem Fall die Finger von der GameStop-Aktie lassen, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.12.2019)Börsenplätze GameStop-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:4,7835 EUR -18,41% (11.12.2019, 17:07)