Börsenplätze GameStop-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

139,45 EUR +20,16% (07.01.2022, 10:16)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

131,03 USD +1,28% (06.01.2022, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (07.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beinahe 50 Prozent habe die GameStop-Aktie in den vergangenen sechs Wochen verloren. Viele Investoren scheinen die Hoffnung auf einen schnellen Turnaround aufgegeben zu haben, nachdem die vergangenen Quartalszahlen enttäuschten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Doch jetzt gebe die GameStop-Aktie wieder mächtig Gas und lege nach einem Bericht des "Wall Street Journals" mächtig zu.Über 32 Prozent sei die Aktie von GameStop im nachbörslichen Donnerstagshandel nach oben geklettert. Der Grund: Laut einem Bericht des "Wall Street Journals", der sich auf Insider berufe, plane das Unternehmen die Einführung eines Marktplatzes für NFT. Der Einzelhändler habe mehr als 20 Mitarbeiter eingestellt, um die neue Sparte aufzubauen und den Handel mit virtuellen Videospielgütern wie Avatar-Outfits und Waffen zu ermöglichen, berichte das Journal.Zudem stehe GameStop kurz vor dem Abschluss zweier Partnerschaften mit zwei Krypto-Unternehmen, um NFT-Entwicklungen auszutauschen und sogar gemeinschaftlich in Spiele zu investieren, die die Blockchain nutzen würden. Der Gaming-Händler erwarte darüber hinaus, dass man noch in diesem Jahr weitere Vereinbarungen mit anderen Krypto-Firmen schließen könne.Das neue Engagement passe zu der technologischen Ausrichtung, die der aktivistische Investor Ryan Cohen GameStop verpassen wolle. Auch CEO Matt Furlong denke langfristig und habe im vergangenen Earnings-Call gesagt, als die Firma erstmals angekündigt habe, ihre Fühler Richtung NFTs auszustrecken: "Wir sind davon überzeugt, dass unser langfristiges Denken uns in die Lage versetzt, ein am Ende viel größeres Unternehmen aufzubauen."In absehbarer Zukunft dürfte GameStop dadurch aber keine Verbesserung ihrer Bottom- oder Top-Line erzielen. Die Enttäuschung der Anleger über die fundamentale Entwicklung von Quartal zu Quartal könnte damit auch 2022 anhalten. Zudem müsse, wer einen langfristigen Blick anlege, sich auch an langfristigen Trends messen. Und egal ob Umsatz-, Gewinn- oder Kursentwicklung - GameStop könne hier nirgends glänzen. Was also bleibe, sei der Hype um NFTs, der einer hochvolatilen Aktie einen neuen Vola-Schub verpasst habe.Anleger halten hier weiter Abstand, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur GameStop-Aktie. (Analyse vom 07.01.2022)