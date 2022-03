Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze GameStop-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

121,50 EUR +8,97% (23.03.2022, 13:42)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

123,14 USD +30,72% (22.03.2022)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (23.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Rasante 31 Prozent sei es am Dienstag für die Aktie von GameStop nach oben gegangen. Und das Papier des Videospielehändlers mache auch am Mittwoch im vorbörslichen US-Handel keine Anstalten einen Gang zurückzuschalten. Im Gegenteil: Die GameStop-Aktie gebe weiter Vollgas und stehe vorbörslich rund 13 Prozent im Plus. Der Grund der Rally seien aber nicht etwa alleine die Q4-Zahlen, die jüngst veröffentlicht worden seien.Als GameStop vergangenen Donnerstag die Zahlen des vierten Quartals veröffentlicht habe, habe die Aktie am Tag darauf kaum reagiert. Der US-Konzern habe einen Umsatzzuwachs von 6,2 Prozent auf 2,25 Milliarden Dollar veröffentlicht und einen unerwarteten Verlust verbucht. Ein Highlight des Weihnachtsquartals sei dabei gewesen, dass GameStop an mehr Kunden mehr Videospiele verkauft habe - entgegen aller Download-Trends und entgegen der schrumpfenden Software-Verkäufe der vorangegangenen Quartale.Diese überraschende Trendwende sei jedoch nicht der alleinige Grund, weshalb die GameStop-Aktie aktuell mächtig nach oben klettere - und wohl auch nicht der entscheidende. Vielmehr seien weitere Käufe des Investors Ryan Cohen der ausschlaggebende Faktor, der auch Privatanleger wieder in die Meme-Aktie treibe.Cohen habe laut einem SEC-Filing weitere 100.000 GameStop-Aktien zu einem Preis zwischen 96,81 bis 108,82 Dollar gekauft. Der GameStop-Vorstand habe seinen Anteil damit auf 11,9 Prozent aufgestockt.Die GameStop-Aktie zeige, dass sie noch immer dazu in der Lage sei, mächtige Sprünge zu machen - auch wenn die SI-Quote des Streubesitzes schätzungsweise nur noch 23 Prozent betrage (Tendenz aber wieder steigend)."Der Aktionär" kann seinen Lesern die GameStop-Aktie aufgrund dieser kaum vorherzusehenden Volatilitäts-Spikes jedoch nicht empfehlen. Es gilt weiterhin: Mit Spannung beobachten, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 23.03.2022)Mit Material von dpa-AFX