Börsenplätze GameStop-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

193,55 EUR +12,82% (26.05.2021, 16:38)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

236,0001 USD +12,69% (26.05.2021, 16:23)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (26.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Auf WallStreetBets gehe wieder einmal die Post ab. Die junge Anlegergeneration katapultiere ihre beiden Lieblingswerte am Mittwoch durch die Decke. GameStop klettere auf 234 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit März, AMC (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H) nähere sich dem Januar-Hoch bei 20,36 Dollar. Unfassbar übertrieben, würden die Experten warnen.Doch davon lasse sich die WSB-Gemeinde nicht irritieren. Im Gegenteil: Die Verkaufsempfehlung für AMC von Citi-Analyst Jason Bazinet habe die jungen Anleger angespornt, die Aktie massiv zu kaufen. Kaum sei die Studie am Mittwoch nachzulesen gewesen, sei die Rally gefolgt.Auch die Abstufung Eric Wolds tue der Partystimmung keinen Abbruch. Der Analyst von Riley Securities, lange Zeit bullish für die Kinokette, habe AMC von "Kaufen" auf "Neutral" herabgestuft. Nach der starken Aufwärtsbewegung sei es an der Zeit, an die Seitenlinie zu gehen, so Wold.Auch bei GameStop gebe es momentan keine Kaufempfehlung. Zwei Analysten würden den Anlegern raten, den Titel zu halten, vier würden empfehlen, das Papier zu verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel laute 55,08 Dollar. Das bedeute ein Abwärtsrisiko von 73 Prozent.Die Meme-Aktien GameStop und AMC seien mit einem Börsenwert von 16,4 Milliarden und 8,3 Milliarden Dollar eindeutig überbewertet. DER AKTIONÄR rät davon ab, bei dieser Zockerei mitzumachen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link