Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (10.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die GameStop-Aktie sei zuletzt durchaus gefragt. Heute habe sich ein Analyst zu Wort gemeldet. Er frage sich, wie man es sich bei GameStop vorstelle, ein funktionierendes Geschäftsmodell aus der ganzen Sache zu stricken. Zumal der Trend in der Spielindustrie in Richtung Streaming gehe. Deshalb liege das Kursziel des Analysten weiterhin bei 25 USD. Das entspricht einem Abwärtspotenzial von 90%, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.06.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze GameStop-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:221,80 EUR -10,46% (10.06.2021, 16:29)