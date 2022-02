Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (01.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Mittlerweile seien Anleger, die inmitten der Meme-Stock-Mania zugegriffen hätten, auf den Boden der Realität zurückgeholt worden. Reddit-Lieblinge der ersten Stunde wie GameStop, AMC Entertainment, Virgin Galactic & Co hätten in den vergangenen sechs Monaten brutal korrigiert. Nur wer von Anfang an dabei gewesen sei, sitze noch auf riesigen Kursgewinnen. Das Ausharren könnte sich aber gelohnt haben.Die Schwäche der Meme-Stocks in den vergangenen Wochen sei kein Wunder, denn in einem Umfeld steigender Zinsen seien Aktien, deren Gewinnzuwächse erst weit in der Zukunft realisiert werden dürften, weniger attraktiv. Wachstumsaktien seien durch die Bank abverkauft worden - angefangen mit den riskantesten Titeln.Laut einem Analysten von Evercore ISI könnte dieser Abverkauf allerdings bald ein Ende finden, wenn ein solides Firmen- und Wirtschaftsumfeld das Sentiment am Aktienmarkt wieder verbessern würde. Titel wie GameStop aber auch die bei Privatanlegern beliebten Papiere von Teladoc Health oder Stitch Fix könnten laut dem Evercore ISI-Experten in den kommenden Wochen eine 180-Grad-Wende aufs Parkett zaubern.Ebenfalls auf seiner Liste namens "Meme Stocks 180" mit stark geshorteten und kräftig gefallenen Aktien führe der Analyst die Papiere von Plug Power und Novavax auf. Beide Titel seien im gestrigen Handel bereits kräftig angesprungen - die Trendwende könnte damit bereits gestartet haben.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novavax.