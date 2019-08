ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de (16.08.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GRENKE: Unsichere Aussichten - AktienanalyseAuf dem falschen Fuß erwischte GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) seine Aktionäre, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der IT-Leasing-Spezialist sei überraschend von seiner Gewinnprognose abgerückt. Für das Geschäftsjahr 2019 rechne der Konzern nur noch mit einem Überschuss von 138 Mio. bis 148 Mio. Euro. Bisher seien es 147 Mio. bis 156 Mio. Euro gewesen. Grund: Die Zahlungsausfälle bei den Kunden würden sich häufen. Allein im ersten Halbjahr hätten die Ausfälle und Rückstellungen um fast die Hälfte auf 60 Mio. Euro zugenommen. Sollte sich die Konjunktur weiter eintrüben, könnte sich diese Entwicklung noch beschleunigen. Die GRENKE-Aktie sei daraufhin um rund 15 Prozent abgestürzt.Das ermäßigte Niveau nutzte GRENKE-Vorstand Mark Kindermann zum Kauf von 500 Aktien zu je 78 Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:73,10 EUR +2,74% (16.08.2019, 10:34)Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:73,15 EUR +2,67% (16.08.2019, 10:55)