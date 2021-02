ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: Vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe mit über 1.700 Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet. Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (01.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) charttechnisch unter die Lupe.Extrem spannend gestalte sich der Kursverlauf der GRENKE-Aktie aktuell. Nach dem Kurseinbruch vom vergangenen September habe sich der Titel in den letzten Monaten gefangen. Aufgrund der seither bestehenden Seitwärtsbewegung hätten sich die Bollinger Bänder sehr stark zusammengezogen. In der Vergangenheit sei diese Konstellation oftmals der ideale Nährboden für einen neuen Trendimpuls gewesen, zumal die Begrenzungen des Volatilitätsindikators auch auf Wochenbasis dicht beieinanderlägen. Damit sich ein möglicher Vola-Impuls auf der Oberseite entladen könne, bedürfe es allerdings noch eines Spurts über das Hoch vom 27. Januar bei 43,10 EUR. Im Zusammenspiel mit den Märztiefs sowie einem Fibonacci-Level (42,91 EUR) entstehe hier eine markante Kumulationszone. Gelinge der Befreiungsschlag, dürfte die Aktie die 200-Tage-Linie (akt. bei 52,63 EUR) zeitnah ins Visier nehmen. Im Erfolgsfall wären zudem die im Monatsbereich vorliegenden Innenstäbe "bullish" aufgelöst, was für zusätzlichen Rückenwind sorgen sollte. Ein Stop-Loss auf Basis des Novemberhochs (40,96 EUR) gewährleiste im Ausbruchsfall ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:40,96 EUR -0,44% (29.01.2021, 17:35)Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:41,70 EUR +3,42% (01.02.2021, 08:46)