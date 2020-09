Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

29,90 EUR +6,79% (17.09.2020, 10:50)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (17.09.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse sowohl die Empfehlung als auch das Kursziel für die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) aus.Erneut habe der britische Investor Fraser Perring mit GRENKE ein deutsches Unternehmen als Ziel seiner Short-Attacken ausgewählt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. So zweifelhaft und rustikal seine Vorgehensweise auch sein möge, der Umstand, dass er bei Wirecard frühzeitig auf mögliche Bilanzmanipulationen hingewiesen habe, beschere ihm nun erheblichen Zulauf. Außerdem sei nach den bitteren Wirecard-Erfahrungen nicht völlig auszuschließen, daß sich einige der jetzt von Perring gegen GRENKE erhobenen Vorwürfe als zutreffend erweisen würden. Licht ins Dunkel sollten nun die BaFin und die DPR bringen. Die Stellungnahme von GRENKE habe jedenfalls den Kursverfall der Aktie nicht stoppen können.Solange nicht mehr Klarheit bezüglich der von Perring vorgebrachten Vorwürfe herrscht, setzt Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, die Empfehlung und das Kursziel (bisher: 60 Euro) für die GRENKE-Aktie aus (Rating: "under review"). (Analyse vom 17.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GRENKE-Aktie:XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:30,46 EUR +14,08% (17.09.2020, 10:35)