Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (19.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Die Aktie des Finanzdienstleisters GRENKE sei noch immer stark gebeutelt. Nach Vorwürfen der Bilanzmanipulation hätten sich die Short-Seller auf das Papier gestürzt und den Preis nach unten getrieben. Obwohl ein Teil der Anschuldigungen habe entkräftet werden können, sei die Aktie noch immer so günstig wie vor fünf Jahren.Am 15. September habe Viceroy Research einen Bericht veröffentlicht, der Bilanzbetrug bei GRENKE nachweisen solle. Teile der Vorwürfe seien aber bereits von der Vorstandschaft dementiert worden, worauf der Wert mit kräftigen Kurssprüngen reagiert habe.Bleibe es nun dabei, dass die Vorwürfe gegen das Unternehmen haltlos seien, habe die Aktie aus charttechnischer Sicht großes Gewinnpotenzial. Denn beim Blick auf die gängigen Indikatoren (MACD und Stochastik) zeichne sich eine so genannte bullishe Divergenz ab. Das bedeute wiederum, dass der Kurs neue Tiefs markiert habe, während die Indikatoren-Werte deutlich weniger gefallen seien. Dieses Muster signalisiere in der Regel eine baldige Trendumkehr.