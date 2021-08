Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil GK Software SE:



GK Software (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) ist ein führender Anbieter von ganzheitlicher Standardsoftware für den Einzelhandel. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite, die vollständig in Java programmiert sind, hat sich die Gesellschaft als einer der Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Software ermöglicht dem Einzelhandel eine optimierte Betriebsorganisation und dadurch Kostensenkungs- und Kundenbindungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.



Die internationale Einsetzbarkeit, der konsequente Einsatz offener Standards und die SOA-Fähigkeit (Service Oriented Architecture) zeichnen die Lösungen der GK Software aus. Da GK/Retail eine echte Standardsoftware ist, können die notwendigen Anpassungen an die meisten Kundenanforderungen über Parameter eingestellt werden. Dies reduziert die Programmierungsaufwände und ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung. Gleichzeitig bleiben die Lösungen der Kunden releasefähig, wodurch neue Funktionalitäten per Releasewechsel eingeführt werden können. Eine wichtige Komponente der modularen Software ist die Integrationsplattform StoreWeaver, die alle Subsysteme in der Filiale einbindet und gleichzeitig eine leistungsstarke Schnittstelle zu Enterprise-Systemen wie ERP- und CRM-Lösungen bietet. (31.08.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) unverändert zu kaufen.GK Software habe jüngst den H1-Bericht publiziert und die zuvor veröffentlichten vorläufigen Finanzkennzahlen bestätigt. Der ausgewiesene Wachstumskurs dürfte sich nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG dank der vielversprechenden Wettbewerbsposition auch mittelfristig fortsetzen.Der Bericht habe keine Änderungen zu den vorab publizierten Eckwerten gezeigt. Demnach habe GK im 2. Quartal Erlöse von 33,9 Mio. Euro (+24,9% yoy) erzielt. Skaleneffekte und fortgesetzte Maßnahmen des 2019 initiierten Effizienzverbesserungsprogrammes hätten erneut zu einer überproportionalen Dynamik in der Bottom-Line geführt (EBIT +554,3% yoy).Nachdem sich laut dem EHI Retail Institute das IT-Budget der deutschsprachigen Einzelhändler bezogen auf den Nettoumsatz zunächst sukzessive erhöht habe (1,5% in 2019 vs. 1,1% in 2011), habe die Corona-Pandemie temporär eine gewisse Zurückhaltung bewirkt. So habe eine HDE-Befragung im Mai ergeben, dass 59% der deutschen Einzelhändler notwendige Investitionen zunächst nicht tätigen könnten. GK habe sich dieser Entwicklung entzogen durch die primäre Adressierung von weitgehend konjunkturresistenten großen Lebensmitteleinzelhändlern (LEHs), die ihren Umsatz 2020 sogar um 11,3% yoy erhöht hätten.Mittel- und langfristig sollte die Bedeutung von Technologieprojekten im Einzelhandel zudem stark zulegen. So hätten trotz der selektiven Budgetzurückhaltung 71% der Händler angegeben, dass Investitionen in ihre Zukunftsfähigkeit gerade durch Corona an Wichtigkeit gewinnen würden. Jüngst veröffentlichte Marktstudien von Grand View Research und Research Dive würden diesen Eindruck mit erwarteten globalen Wachstumsraten bei POS-Software in Höhe von 9,5% bzw. 11,1% p.a. von 2021 bis 2028 unterstreichen. Auch Gartner sehe in vielen Bereichen hohen Investitionsbedarf: Unter anderem POS-Software, Analytik, digitales Marketing, mobile Anwendungen, E-Commerce und Künstliche Intelligenz. Da GK mit seiner CLOUD4RETAIL-Plattform genau an diesen Technologien anknüpfe, gehöre das Unternehmen nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG insgesamt zu den Corona-Profiteuren. IBM ) sowie eine ausgeprägte Innovationskompetenz (u.a. Deutsche Fiskal, eMailBon.de) hervor.Zudem erscheine es möglich, die Ausprägungen GK Drive (Tankstellen) und GK Hospitality (Gastronomie) im Falle erfolgreicher Rollouts bei Bestandskunden mittelfristig auch reinen Branchenplayern anzubieten. Ferner könnte die in der Entwicklung befindliche und von uns noch nicht einmodellierte Big-Data-Lösung GK SPOT laut Management ab 2023 jährliche SaaS-Umsätze von rund 30 Mio. Euro einbringen, so die Aktienanalysten von der Montega AG. Weiteres Upside-Potenzial würde eine erfolgreiche Erschließung neuer Regionen bieten, wobei die Aktienanalysten von der Montega AG mittelfristig aufgrund des Marktpotenzials vor allem einen Zukauf in Südostasien für strategisch sinnvoll halten würden.Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, ist von den nachhaltigen Wachstumsperspektiven GKs nach wie vor überzeugt und bestätigt seine Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 200,00 Euro für die GK Software-Aktie. (Analyse vom 31.08.2021)