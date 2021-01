Tradegate-Aktienkurs GK Software-Aktie:

107,00 EUR -0,93% (27.01.2021, 15:12)



Xetra-Aktienkurs GK Software-Aktie:

107,50 EUR -0,92% (27.01.2021, 15:03)



ISIN GK Software-Aktie:

DE0007571424



WKN GK Software-Aktie:

757142



Ticker Symbol GK Software-Aktie:

GKS



Kurzprofil GK Software SE:



Seit ihrer Gründung vor über 25 Jahren hat sich die GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 319.000 Installationen in über 60 Ländern ist GK Software einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Ihrer Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der man auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat das Unternehmen bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle seine Lösungen gesetzt. Seine Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte GK Software den Umsatz seit dem Börsengang verneunfachen und die Mitarbeiterzahl auf über 1.122 steigern.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die Lösungen weltweit vertreibt. (27.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Analyst Sebastian Weidhüner von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS).GK Software habe jüngst eine Meldung zum Q4 2020 veröffentlicht, die ein starkes Jahresschlussquartaloffenbart und die Annahme bestärke, dass das Unternehmen ohne substanzielle Beeinträchtigungen durch die "Corona-Krise" kommen dürfte.Der Anbieter für Einzelhandelssoftware habe in Q4 2020 trotz anhaltender Lockdowns und Vertriebseinschränkungen vier Neukunden gewonnen. Nach 9M 2020 habe der Zuwachs sechs und im Gesamtjahr 2019 sieben Unternehmen betragen. Darunter befinde sich nun u.a. erstmalig eine französische Handelskette, die zu den 50 größten Einzelhändlern weltweit gehöre. Die "Corona-Krise" scheine den digitalen Transformationsprozess im Handel demnach unverändert zu beschleunigen, wovon GK aufgrund seiner starken Wettbewerbsposition profitiere.Nachdem GK Anfang November 2020 erstmals zwei Vertragsabschlüsse im reinen Software-as-a-Service (SaaS)-Modell vermeldet habe, hätten sich in Q4 zwei weitere Retailer für den vollständigen Weg in die Cloud entschieden. Dabei handle es sich um Neukunden aus Chile und Neuseeland. In 2020 seien somit insgesamt vier SaaS-Verträge (3x Neukunde und 1x Bestandskunde) für GK/Retail mit einer gewöhnlichen Laufzeit von bis zu zehn Jahren abgeschlossen worden. Gemeinsam mit den Cloud-Verträgen der DF Deutschen Fiskal und der prudsys AG betrage das Mindestauftragsvolumen derzeit insgesamt knapp 50 Mio. Euro.Zwar habe der Analyst ein steigendes Cloud-Exposure bereits in seinen Prognosen berücksichtigt, die neuesten Vertriebserfolge seien jedoch ein Indikator für eine insgesamt schnellere Marktakzeptanz der SaaS-Lösungen GKs. Zwar lasse er seine Umsatzprognosen unverändert, erwarte aber einen verstärkten Operating Leverage, sodass er im Zeitraum 2023 bis 2026 nun eine durchschnittliche EBIT-Marge von 13,6% (zuvor 12,5%) sowie im Terminal Value ein Niveau von 13,3% (zuvor: 12,6%) prognostiziere. Damit positioniere er sich auch angesichts einer aktuell angespannten makroökonomischen Lage weiterhin konservativer als die Mittelfristguidance des Unternehmens, die eine nachhaltige EBIT-Marge von 15% vorsehe.GK Software habe in Q4 erfolgreich an die operative Entwicklung der Vorquartale angeknüpft. Weitere Fortschritte im Cloud-Geschäft sowie das Erreichen des vom Management avisierten Margenniveaus (EBIT-Marge von 15%) würden Upside-Potenzial bieten, sodass Kursrücksetzer attraktive Kaufgelegenheiten darstellen würden.Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, ist vom Unternehmen unverändert überzeugt, stuft die GK Software-Aktie angesichts der starken Performance (3M relativ zum CDAX: +51,3%) jedoch bei einem erhöhten Kursziel von 113,00 Euro (zuvor: 103,00 Euro) von "kaufen" auf "halten" herab. (Analyse vom 27.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GK Software-Aktie: