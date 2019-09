Xetra-Aktienkurs GK Software-Aktie:

Kurzprofil GK Software AG:



Seit seiner Gründung vor 25 Jahren hat sich die GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 223.400 Installationen in über 40 Ländern ist die GK Software AG einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Der Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der das Unternehmen auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat die GK Software AG bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle Lösungen gesetzt. Die Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte die GK Software AG den Umsatz seit dem Börsengang verdreifachen und die Mitarbeiterzahl verfünffachen.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die GK Software-Lösungen weltweit vertreibt. (04.09.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Daniel Großjohann und Thomas J. Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) weiterhin zu kaufen.Im ersten Halbjahr habe GK Software einen 2,5%igen Umsatzanstieg auf EUR 50,3 Mio. erzielt. Die Umsätze im Kerngeschäft GK/Retail seien um 5,8% gestiegen. Der überproportionale Anstieg bei den Personalkosten (18,7%) und ein Rückgang bei den margenstarken, aber volatilen Lizenzerlösen um 7,5% hätten in H1 für eine EBIT-Marge von -9,9% gesorgt (H1 18: 0,1%).Aufgrund der starken Pipeline und künftiger Vertriebschancen halte die Gesellschaft ihre Guidance für 2019 ebenso aufrecht, wie den mittelfristigen Ausblick.Die Analysten würden ihre Schätzungen, die implizit mit einem H2-Umsatz von rund 72 Mio. planen würden (+26% ggü. H2 18), unverändert belassen.Die Analysten seien sich bewusst, dass gerade für die Erreichung der ergebnisseitigen Ziele die Akquisition größerer Neukundenprojekte nötig seien.Daniel Großjohann und Thomas J. Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bewerten die GK Software-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen". (Analyse vom 04.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GK Software-Aktie: