Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

10,46 EUR +0,97% (25.11.2019, 08:29)



ISIN GFT Technologies-Aktie:

DE0005800601



WKN GFT Technologies-Aktie:

580060



Ticker-Symbol GFT Technologies-Aktie:

GFT



Kurzprofil GFT Technologies AG:



Die GFT Group (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Zu den Kunden zählen international führende Finanzinstitute, die GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche mit IT- und Beratungskompetenz unterstützt. Dazu zählen insbesondere Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. (25.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters für die Finanzbranche GFT Technologies AG (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) charttechnisch unter die Lupe.Gemäß der objektiven Auswertung befinde sich die GFT Technologies-Aktie mittlerweile wieder in einem kurz- und langfristigen Haussetrend. Nach dem scharfen Kursverfall seit Ende 2015 liefere der Trendkompass also ein erstes Indiz für eine nachhaltige Wende zum Besseren. Der Blick auf die konkrete Chartsituation bestätige diese These, denn die Tiefpunkte vom Dezember 2018 und August 2019 bei 6,50/6,17 EUR würden einen klassischen Doppelboden bilden. Von Indikatorenseite werde die untere Umkehr durch das erste MACD-Kaufsignal seit Anfang 2016 bestätigt. Das Schnittmuster zwischen dem Trendfolger und seiner Signallinie erfolge zudem auf historisch niedrigem Niveau. Aktuell habe das Papier nun das Widerstandskreuz aus dem vier Jahre alten Baissetrend (akt. bei 10,42 EUR), der 50%-Korrektur des letzten Abwärtsimpulses (10,76 EUR) sowie die verschiedenen Tiefs bei 10,83/10,95 EUR vor der Brust. Aus der Höhe des o. g. Doppelbodens ergebe sich aber ein kalkulatorisches Kursziel von gut 12 EUR. Das skizzierte Anschlusspotenzial lasse also auf ein Sprung über die beschriebenen Kreuzbarrieren schließen. Als Absicherung sei die Nackenlinie der unteren Umkehr bei 9,27 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:10,48 EUR +0,19% (22.11.2019, 17:36)