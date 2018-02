XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

13,21 EUR +0,08% (23.02.2018, 09:32)



Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

13,21 EUR +0,30% (23.02.2018, 09:51)



ISIN GFT Technologies-Aktie:

DE0005800601



WKN GFT Technologies-Aktie:

580060



Ticker-Symbol GFT Technologies-Aktie:

GFT



Kurzprofil GFT Technologies AG:



Die GFT Group (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Zu den Kunden zählen international führende Finanzinstitute, die GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche mit IT- und Beratungskompetenz unterstützt. Dazu zählen insbesondere Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. (23.02.2018/ac/a/t)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters GFT Technologies AG (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) charttechnisch unter die Lupe.Seit gut zwei Jahren würden GFT-Aktionäre eine absolute Dürreperiode durchleben, in der der Technologietitel von gut 32 EUR auf unter 11 EUR durchgereicht worden sei. Nach diesem massiven Kursverfall zeige sich aktuell allerdings ein charttechnischer Silberstreif. Als solchen würden die Analysten die Möglichkeit werten, auf Basis der beiden Tiefpunkte bei 10,83 EUR bzw. 11,01 EUR einen Doppelboden auszuprägen.Noch wichtiger sei aber, dass derzeit eines ihrer Lieblingssetups vorliege: Springe der Kursverlauf nach einer solch langen Durststrecke mit einem Aufwärtsgap (11,72 EUR zu 11,95 EUR) nach oben und die Kurslücke bleibe in der Folge offen, dann spreche dieses Phänomen für einen nachhaltigen Gezeitenwandel. Da auch der MACD auf "kaufen" gedreht habe sowie der steile Baissetrend seit Juni 2017 (akt. bei 12,85 EUR) zu den Akten gelegt worden sei, könnten Anleger neue Longengagements ins Auge fassen. Ein Anstieg über das jüngste Erholungshoch bei 13,95 EUR, was die diskutierte untere Umkehr endgültig abschließen würde, verleihe ihrer Einschätzung zusätzlichen Nachdruck. Rein rechnerisch eröffne sich dann ein Anschlusspotenzial von rund 3 EUR, wobei die 200-Tage-Linie (akt. bei 15,29 EUR) ein wichtiges Etappenziel markiere. Stopp: untere Gapkante, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.02.2018)Börsenplätze GFT Technologies-Aktie: