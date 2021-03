Für Schlagzeilen hätten abermals die GameStop-Aktien (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) gesorgt, die seit Ende Januar bei privaten Spekulanten hoch im Kurs stünden. Lange Zeit sei es zwar um die Papiere etwas ruhiger geworden, Anfang dieser Woche seien sie aber wieder kräftig angestiegen, um gestern nach heftigen Schwankungen einmal mehr um 7,3% höher aus dem Handelzu gehen.



Im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hätten die Aktien von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) gestern mit einem Kursplus von 2,8% zu den größten Gewinnern gehört. Der Sportartikelhersteller wolle in den kommenden vier Jahren Umsatz und Profitabilität deutlich steigern. Von 2021 bis 2025 erwarte adidas im Schnitt ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 8 bis 10 Prozent pro Jahr.



Auch die mittelfristige Zielsetzung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) sei gemessen am Kursplus von 2,7% bei den Anlegern gut angekommen. Bis 2024 solle das bereinigte Ergebnis je Aktie auf EUR 7 bis 7,50 wachsen. Der Umsatz solle bis dahin auf EUR 43 bis 45 Mrd. steigen und die Nettoverschuldung auf EUR 28 bis 30 Mrd. sinken. (11.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Gegen den allgemeinen Trend schwach zeigten sich mit -5,4% gestern die Aktien von General Electric (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der US-Mischkonzern trenne sich im Zuge seines Umbaus von seinem Flugzeug-Leasinggeschäft Gecas, das er mit dem irischen Konkurrenten AerCap zusammenlege. Berichte dazu habe es bereits am Montag gegeben, worauf die GE-Papiere noch sehr positiv reagiert hätten. Gestern habe GE "nur" die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr bestätigt, was Analysten ein wenig enttäuscht habe.