Börsenplätze GEVO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GEVO-Aktie:

9,804 EUR -0,28% (05.02.2021, 17:42)



NASDAQ-Aktienkurs GEVO-Aktie:

11,78 USD +0,17% (05.02.2021, 17:34)



ISIN GEVO-Aktie:

US3743964062



WKN GEVO-Aktie:

A2DH1V



Ticker-Symbol Deutschland GEVO-Aktie:

ZGV3



NASDAQ-Symbol GEVO-Aktie:

GEVO



Kurzprofil GEVO Inc.:



GEVO Inc. (ISIN: US3743964062, WKN: A2DH1V, Ticker-Symbol Deutschland: ZGV3, NASDAQ-Symbol: GEVO) beschäftigt sich mit der Kommerzialisierung von Düsentreibstoff, Benzin und Dieselkraftstoff. Der Gärungshefe-Biokatalysator des Unternehmens produziert Isobutanol durch Fermentation von erneuerbarer pflanzlicher Biomasse. GEVO ist in zwei Segmenten tätig: Gevo, Inc. (Gevo) und Gevo Entwicklung/Agrar-Energie-Segment. (05.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GEVO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemieunternehmens GEVO Inc. (ISIN: US3743964062, WKN: A2DH1V, Ticker-Symbol Deutschland: ZGV3, NASDAQ-Symbol: GEVO) unter die Lupe.Auf der Suche nach einem regenerativen Brennstoff gelte Wasserstoff als das Nonplusultra. Jedoch habe der Powerstoff auch seine Schattenseiten: Neben dem Aufbau einer komplett neuen Infrastruktur, um den flächendeckenden Einsatz zu gewährleisten, sei die Gewinnung von Wasserstoff aufwendig. Eine mögliche Alternative dazu könnten die Biokraftstoffe von GEVO darstellen.Bei GEVO handle es sich um ein US-Unternehmen, das aus Mais Biokraftstoffe gewinne. Aktuell biete der Konzern einen Bio-Sprit mit einem 50 prozentigen Isobutanol-Anteil an. In den kommenden Jahren solle dieser Anteil auf 100 Prozent steigen.Der Vorteil der GEVO-Kraftstoffe liege dabei auf der Hand: Laut Unternehmensangaben könnten die Biokraftstoffe auch mit herkömmlichen Motoren ohne weitere Umbaumaßnahmen betrieben werden. Gleichzeitig könne der Kraftstoff an bestehenden Tankstellen gezapft werden, somit sei keine spezielle Infrastruktur nötig.Langfristig könnten Biotreibstoffe eine Alternative zu anderen erneuerbaren Energiequellen wie Wasserstoff darstellen. Kurzfristig sei die GEVO-Aktie jedoch deutlich überhitzt. Anleger sollten zunächst einen Rücksetzer abwarten.Die GEVO-Aktie gehört auf die Watchlist, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link