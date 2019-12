Börsenplätze GESCO-Aktie:



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO Gruppe (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist ein Verbund mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten im Werkzeug-/Maschinenbau und in der Kunststoff-Technik, darunter Markt- und Technologieführer. Als börsennotierte, im SDAX gelistete Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio führender Unternehmen des industriellen deutschen Mittelstands. (02.12.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).GESCO bekomme die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Investitionsgüterindustrie im Allgemeinen und die Automobilbranche im Besonderen im laufenden Jahr deutlich zu spüren. In den ersten sechs Monaten des Rumpfgeschäftsjahres 2019 (von April bis Dezember) habe die Gruppe bei einem Umsatzwachstum von 2,5 Prozent auf 290,8 Mio. Euro einen Gewinnrückgang um 32,6 Prozent auf 8,2 Mio. Euro hinnehmen müssen. Schon im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung, Anfang November, sei die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr reduziert worden (auf 425 bis 435 Mio. Euro bzw. 11,5 bis 13 Mio. Euro). Der um 8,5 Prozent auf 280,2 Mio. Euro gesunkene Auftragseingang deute keine schnelle Wende an.Das Unternehmen reagiere mit einem umfangreichen Maßnahmenbündel, das vor allem aus einer Anpassung des Personalbestands - insbesondere durch eine Reduktion der Leiharbeiterzahl und durch punktuelle Kurzarbeit -, einer Einzelprüfung von Investitionen und einer Verstärkung der Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe bestehe. Die im Sommer vorgestellte Strategie "Next Level" werde aber unverändert vorangetrieben, um die Wachstumsdynamik und die Marge mittelfristig zu verbessern.Der Analyst gehe davon aus, dass GESCO deswegen gestärkt aus dem Konjunkturtal hervorgehen werde. Für 2020 erwarte er aber zunächst noch - auf vergleichbarer Zwölfmonatsbasis - einen Umsatz- und Gewinnrückgang, der im Anschluss von einer Erholung abgelöst werde. Obwohl er diese sehr vorsichtig modelliert habe, resultiere daraus ein fairer Wert von 22,90 Euro, der um mehr als 20 Prozent über dem in jüngster Zeit deutlich gesunkenen Kurs liege.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link