Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands.



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) weiterhin zu kaufen und erhöht das Kursziel.In den ersten neun Monaten des ablaufenden Geschäftsjahres 2021 hätten die Tochtergesellschaften der GESCO AG eine anhaltend hohe Nachfrage verzeichnen können. Die positive Entwicklung habe sich auf Quartalsbasis in kontinuierlichen Steigerungen bei Auftragseingang, Umsatz und EBIT niedergeschlagen. In diesem Rahmen sei auch die EBIT-Marge im Jahresverlauf erfreulich um mehr als die Hälfte von 6,6 Prozent im ersten auf 10,2 Prozent im dritten Quartal geklettert.Dabei würden aktuell sechs der elf Gruppengesellschaften operative EBIT-Margen von mehr als 10 Prozent erzielen. Dies unterstreiche deutlich die Erfolge des im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL vollzogenen Portfolioumbaus sowie der umgesetzten Excellence-Programme. Zudem sei mit der im Juni 2021 erworbenen, zwischenzeitlich umstrukturierten UMT-Gruppe eine substanzielle Basisbeteiligung in der Wachstumsbranche Medizintechnik geschaffen worden.Mit dem neu aufgestellten M&A-Team, das einen hohen Fokus auf die Direktansprache von Zielunternehmen lege, sehe sich der Vorstand auch für weitere Zukäufe sehr gut positioniert. Dabei stünden derzeit neben der Übernahme neuer potenzieller Hidden Champions vor allem Add-On-Akquisitionen für die bestehenden Töchter im Vordergrund. Hier dürfe man auf die nächsten Schritte gespannt sein.Nachdem der GESCO-Vorstand seine bereits im August erhöhte Guidance angesichts der anhaltend positiven Geschäftsentwicklung Mitte November nochmals habe anheben können, habe auch der Analyst seine Prognosen abermals heraufgesetzt. Dabei gehe er davon aus, dass die EBIT-Marge bereits in 2021 den definierten Zielkorridor von 8 bis 10 Prozent erreichen werde. Im Zuge der fortschreitenden Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen von NEXT LEVEL sehe er auch für Folgejahre weiteres nachhaltig profitables Wachstum.Bei Ansatz des von 36,50 auf 38,50 Euro erhöhten Kursziels biete die GESCO-Aktie aktuell ein Kurspotenzial von mehr als 53 Prozent. Zudem belaufe sich die momentane Dividendenrendite auf Basis der Schätzungen auf sehr attraktive 3,2 Prozent.Daher bekräftigt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, seine Empfehlung, den Anteilsschein auf dem seines Erachtens derzeit günstigen Kursniveau zu "kaufen". Positiv auf die Kursentwicklung könnte sich perspektivisch auch die für 2022 geplante Umwandlung in eine SE auswirken. Mit diesem Schritt wolle der Vorstand der zunehmenden Internationalisierung der Tochterunternehmen Rechnung tragen sowie den Bekanntheitsgrad der GESCO AG bei ausländischen Investoren steigern. (Analyse vom 15.12.2021)