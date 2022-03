Börsenplätze GESCO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

22,50 EUR -1,32% (15.03.2022, 13:42)



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

22,70 EUR 0,00% (15.03.2022, 11:11)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (15.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) weiterhin zu kaufen und erhöht das Kursziel.Gemäß den jüngst vermeldeten vorläufigen Zahlen habe die GESCO AG das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 außerordentlich erfolgreich abschließen können. So sei die bereits angehobene Guidance beim Umsatz leicht und beim Ergebnis sogar noch deutlich übertroffen worden. Dabei sei zugleich auch der höchste Gewinn der Unternehmensgeschichte erzielt worden. Somit stehe der bereits seit geraumer Zeit angekündigten Wiederaufnahme der für 2020 ausgesetzten Dividendenzahlung nichts im Wege.Maßgeblichen Einfluss auf die massive Profitabilitätssteigerung hätten nach dem um den Jahreswechsel 2020/2021 vollzogenen Portfolioumbau die bei den Gruppengesellschaften implementierten Excellence-Programme gehabt. Damit würden nun die Erfolge der Strategie NEXT LEVEL immer deutlicher sichtbar. Auf die weiteren Schritte insbesondere in Richtung der mittel- bis langfristigen Zielportfolioarchitektur, die eine ausbalancierte, robuste und widerstandsfähige Struktur mit drei Anker- und elf substanziellen Basisbeteiligungen vorsehe, dürfe man gespannt sein.Angesichts der trotz Corona und der Herausforderungen auf der Beschaffungsseite erreichten Ergebnisverbesserung sowie der zuletzt sehr soliden Bilanzverhältnisse sehe der Analyst den GESCO-Konzern gut aufgestellt, um auch die aus dem Ukraine-Krieg resultierenden Auswirkungen auf Lieferketten, Material-, Energie- und Transportkosten erfolgreich managen zu können. Daher bleibe er trotz der momentanen, geopolitisch bedingten Unwägbarkeiten auch für die weitere Entwicklung der Gruppe positiv gestimmt.Daher bekräftigt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, abermals seine Kaufempfehlung für den Anteilsschein des Wuppertaler Beteiligungsspezialisten. (Analyse vom 15.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link