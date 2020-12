Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze GESCO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

16,70 EUR +0,60% (09.12.2020, 10:28)



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

16,65 EUR +1,22% (09.12.2020, 10:18)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (09.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).Erstmals seit 17 Geschäftsjahren werde die GESCO AG für 2020 einen Verlust ausweisen müssen. Ursächlich hierfür sei die Corona-Krise, die insbesondere die ohnehin schon herausfordernde Situation bei den Töchtern mit starker Automotive-Abhängigkeit noch verschärft und im Segment Mobilitäts-Technologie zu Sonderabschreibungen von 13,5 Mio. Euro geführt habe.Die vorlegten Zahlen zum dritten Quartal, die vor allem ertragsseitig deutlich über den Analysten-Erwartungen ausgefallen seien, würden aber mit Ausnahme des Auftragseingangs eine spürbare Erholung zeigen. Dabei habe die Profitabilität sogar gegenüber dem Vorjahresvergleichsquartal gesteigert werden können. Infolge des noch verhaltenen Bestellaufkommens habe das Book-to-bill-Ratio im Neunmonatszeitraum allerdings mit 0,98 immer noch unter 1 gelegen.Der Analyst sei jedoch nach wie vor zuversichtlich, dass die Gruppe sicher durch die Krise steuern und im Anschluss zügig zurück auf den Pfad des profitablen Wachstums zurückkehren werde. Positiv auswirken sollte sich dabei zum einen die im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL weiter vorangetriebene Umsetzung der Excellence-Programme. Zum anderen bleibe der Konzern zum 30. September mit einer Eigenkapitalquote von gut 48 Prozent, einer Barliquidität von über 48 Mio. Euro sowie reduzierten Bankverbindlichkeiten bilanziell solide aufgestellt.Auf Basis der Neunmonatszahlen habe der Analyst seine Prognosen insbesondere auf der Ergebnisseite deutlich angehoben. Bei Ansatz der aktuellen Schätzungen belaufe sich das 2021er KGV der GESCO-Aktie derzeit auf 13,5, womit es sich signifikant unter dem entsprechenden KGV der aus den Branchen Maschinenbau und Spezialmaschinenbau gebildeten Peer Group von 18,7 bewege. Dabei liege die Marktkapitalisierung mit knapp 180 Mio. Euro aktuell fast 20 Prozent unter dem zum Ende des Neunmonatszeitraums mit 219,9 Mio. Euro bzw. 20,28 Euro je Aktie ausgewiesenen Eigenkapital.Vor diesen Hintergründen erhöhe der Analyst sein Kursziel für die GESCO-Aktie von 15,00 auf 18,00 Euro. Nachdem das Papier in der zweiten Novemberhälfte bereits unser letztes Kursziel von 15 Euro erreicht habe, habe Anfang Dezember eine kräftige Aufwärtsbewegung in den Bereich zwischen rund 16 und 17 Euro begonnen.Auf diesem Kursniveau stuft Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, die GESCO-Aktie daher weiterhin mit "halten" ein. (Analyse vom 09.12.2020)