Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze GESCO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

23,50 EUR 0,00% (30.03.2021, 09:55)



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

23,50 EUR 0,00% (30.03.2021, 10:48)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (30.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) weiterhin zu kaufen.Nachdem GESCO Ende Dezember bereits den Verkauf von sechs Tochterunternehmen gemeldet habe, sei im Februar die Veräußerung der Gesellschaft VWH im Rahmen eines Management-Buy-outs gefolgt. Damit habe das Management einen Schnitt gemacht, das Segment Mobilitäts-Technologie geschlossen und den Einfluss der Automobilindustrie auf die Geschäftsentwicklung deutlich reduziert. Aus den jetzt veröffentlichen ersten Eckdaten für die Finanzperiode 2020 lasse sich ablesen, dass die verkauften Töchter, bilanziert als nicht fortgeführte Aktivitäten, für einen Umsatz von 98 Mio. Euro verantwortlich gewesen seien.Rein rechnerisch hätten die operativen Verluste dieser Gesellschaften zusammen mit Impairments und Wertberichtigungen einen Beitrag von -22,4 Mio. Euro zum Konzernergebnis geleistet, das daher mit -16,6 Mio. Euro stark negativ ausgefallen sei. Der Analyst habe hingegen nur mit einem Defizit von -17 Mio. Euro aus nicht fortgeführten Aktivitäten (inkl. Impairments u. Wertberichtigungen)und dementsprechend mit einem Ergebnis von -11,3 Mio. Euro gerechnet. Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten habe mit 5,8 Mio. Euro hingegen seine Schätzung (5,7 Mio. Euro) fast punktgenau erfüllt.Der Umsatz der verbliebenen Portfoliogesellschaften habe sich im letzten Jahr auf 397,2 Mio. Euro belaufen. Der Analyst habe mit 402,0 Mio. Euro gerechnet, allerdings habe seine letzte Analyse aus dem Januar noch auf einem Portfolio mit VWH basiert. Ziehe man deren Erlöse in Höhe von rund 10 Mio. Euro ab, so sei der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten leicht über seiner Schätzung ausgefallen.Letzteren habe der Analyst im Modell aber noch nicht berücksichtigt. Dafür aber habe er vor dem Hintergrund der zuletzt sehr erfreulichen Entwicklung der Frühindikatoren zur Entwicklung der deutschen Industrie seine Schätzungen für die organische Geschäftserholung in 2021 nun erhöht und rechne mit einem Gewinn von 15,4 Mio. Euro. Die Anhebung der Schätzungen habe zusammen mit einer Aktualisierung der Nettoverschuldung, dem Roll-over des Modells auf das neue Basisjahr 2021 und einer Reduktion des Diskontierungszinses in Reaktion auf die Marktentwicklung zu einem deutlichen Anstieg des Kursziels auf 35,80 Euro (bislang: 30,40 Euro) geführt.Auch nach der starken Erholung der GESCO-Aktie sieht Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, damit ein erhebliches Kurspotenzial und bleibt bei seiner Einstufung "buy". (Analyse vom 30.03.2021)