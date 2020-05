Börsenplätze GESCO-Aktie:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (07.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).Das vergangene neunmonatige Rumpfgeschäftsjahr 2019, in dem die GESCO AG ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert habe, sei in zunehmendem Maße durch die konjunkturelle Abschwächung in der Investitionsgüterindustrie und im Automotive-Sektor geprägt gewesen. Im laufenden Jahr werde die ohnehin herausfordernde Situation nun durch die Corona-Krise noch deutlich verschärft.Mit einer Eigenkapitalquote von fast 50 Prozent und einer Barliquidität von knapp 31 Mio. Euro zum Bilanzstichtag würden die Analysten den Konzern jedoch gut gerüstet sehen, die Krise durchzustehen und anschließend gestärkt aus ihr hervorzugehen. Eine wichtige Rolle spiele dabei auch die Strategie NEXT LEVEL, die unvermindert vorangetrieben werde. Der damit verbundene, auf mehrere Jahre ausgelegte Transformationsprozess solle die Gruppe mittel- bis langfristig ausbalancierter und konjunkturresistenter aufstellen sowie auf nachhaltige Performance, Wachstum und dynamische Anpassungsfähigkeit ausrichten.Bei Ansatz der Analysten-Schätzungen belaufe sich das aktuelle KGV der GESCO-Aktie für 2021 auf 11,8. Die Ausschüttungsrendite liege auf Basis des Dividendenvorschlags, der allerdings noch unter dem Vorbehalt einer Anpassung bis zur Einberufung der Hauptversammlung stehe, derzeit bei 1,5 Prozent. Zu beachten sei, dass sich die Marktkapitalisierung des Konzerns mit 168,0 Mio. Euro lediglich bei etwas mehr als 71 Prozent des zum Jahresende mit 235,9 Mio. Euro bzw. 21,76 Euro je Aktie ausgewiesenen Eigenkapitals bewege.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link