Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO Gruppe (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist ein Verbund mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten im Werkzeug-/Maschinenbau und in der Kunststoff-Technik, darunter Markt- und Technologieführer. Als börsennotierte, im SDAX gelistete Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio führender Unternehmen des industriellen deutschen Mittelstands. (17.07.2017/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Langhorst von GSC Research:Der Aktienanalyst von GSC Research, Alexander Langhorst, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).Nach dem heftigen Ergebniseinbruch bei der GESCO AG im abgelaufenen Geschäftsjahr, der allerdings zu einem Großteil auf die Abschreibungen im Zuge der Verkaufsabsichten für Protomaster zurückzuführen sei, würden die aktuellen Auftragseingänge sowie die Kommentare des Managements darauf hindeuten, dass - wie von den Analysten vermutet - das Margen- und Ergebnistief im ersten Halbjahr 2016/17 gesehen worden sein sollte.Der Analyst befürworte den konsequenten Schritt zum Verkauf der Protomaster, da damit eine potenzielle Verlustquelle für die kommenden Jahre geschlossen werde, die zudem in den letzten Quartalen eine überproportionale Aufmerksamkeit des Managements erfordert habe und offensichtlich auch zukünftig weiter gefordert hätte. Der nahezu parallele Zukauf von PGW stärke den GESCO-Konzern deutlich.Die mittelfristige EBIT-Zielmarge von 8 Prozent halte der Analyst für absolut realistisch erreichbar, berücksichtige man, dass die durchschnittliche EBIT-Marge des Konzerns in den letzten 15 Jahren bei 7,6 Prozent gelegen habe und dabei in diesem Zeitraum sogar zwei Finanz- und Wirtschaftskrisen enthalten seien.Dabei bestätigt der Aktienanalyst von GSC Research, Alexander Langhorst, angesichts des begrenzten Kurspotenzials seine "halten"-Empfehlung für die GESCO-Aktie. (Analyse vom 17.07.2017)