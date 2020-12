Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die GERRY WEBER International AG mit Sitz in Halle/Westfalen ist mit rund 2.600 Mitarbeitern eines der größten Mode- und Lifestyleunternehmen Europas. Das Unternehmen vertreibt weltweit trendorientierte Mode im Modern Classic Mainstream in mehr als 60 Ländern. Zur GERRY WEBER Gruppe gehören neben der gleichnamigen Marke GERRY WEBER die jüngere Marke TAIFUN und die Plus-Size-Marke SAMOON.



München (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":"Einmal Insolvenz und zurück", so könnte das Motto des im westfälischen Halle beheimateten Damenmodeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE000A255G36, WKN: A255G3, Ticker-Symbol: GWI2) lauten, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Tatsächlich habe es gerade einmal eineinhalb Jahre gedauert, um das im April 2019 insolvent gegangene Unternehmen mithilfe eines Insolvenzplans umzustrukturieren und wieder an die Börse zurückzubringen. Doch ein Einstieg in die Aktie erscheine sehr riskant.Eines gleich vorweg: Für die einstigen GERRY WEBER-Aktionäre sei das im Oktober durchgeführte Re-Listing kein Grund zur Freude, denn im Zuge des zwischenzeitlich abgearbeiteten Insolvenzplans seien diese komplett enteignet worden. Neue "Herren im Haus" seien die Restrukturierungsspezialisten Whitebox Advisors und Robus Capital, die zusammen 83,58% an GERRY WEBER halten würden, 16% würden auf J.P. Morgan entfallen und gerade einmal 0,42% der Aktien würden sich im Streubesitz befinden.Neben der neuen Aktionärsstruktur habe auch die operative Seite des Unternehmens eine Radikalkur erfahren. Im Rahmen der Restrukturierung seien 205 selbst betriebene Verkaufsflächen im In- und Ausland geschlossen worden. Es würden 593 Verkaufsflächen per 30.09.2020 bleiben. Die Zahl der von Partnern betriebenen Wholesale-Flächen habe sich zwischen April 2019 und September 2020 um 422 auf 2.015 verringert.Auf den ersten Blick erscheine die GERRY WEBER-Bilanz zum 30.09.2020 durchaus in Ordnung. Bei einer Bilanzsumme von 458 Mio. Euro belaufe sich die Eigenkapitalquote auf akzeptable 19%. Den Finanzschulden von 122 Mio. Euro stünden liquide Mittel von 74 Mio. Euro gegenüber. Doch die ausgewiesenen Finanzverbindlichkeiten seien mit zum Teil sehr hohen Zinsen belastet. Z. B. müsse für ein langfristiges Darlehen von 22,3 Mio. Euro ein Zinssatz von satten 12% bezahlt werden, ein revolvierender Kreditrahmen von 17,5 Mio. Euro koste einen Bereitstellungszins von 4%, obwohl er derzeit gar nicht benötigt werde.Das noch komfortable Liquiditätspolster werde künftig außerdem durch die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Insolvenzgläubigern geschmälert, auch wenn es dem Vorstand gelungen sei, diesen Gläubigern für 35% ihrer Forderungen eine Stundungsvereinbarung bis zum 31.12.2023 abzuringen. Nicht zuletzt deute - auch aufgrund der aktuellen Pandemielage - nichts darauf hin, dass GERRY WEBER in den nächsten Monaten in die Profitabilität zurückfinde.Die GERRY WEBER-Aktie notiere aktuell bei etwa 17 Euro, die Marktkapitalisierung betrage rund 21 Mio. Euro. Angesichts der mauen Geschäftsaussichten und der problematischen Finanzierungssituation erscheint uns diese Bewertung als zu hoch und die Aktie nicht interessant, so die Experten von "AnlegerPlus News". (Ausgabe 12/2020)