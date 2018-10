Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

2,95 EUR -2,32% (23.10.2018, 09:40)



Tradegate-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

2,915 EUR -3,48% (23.10.2018, 10:16)



ISIN GERRY WEBER-Aktie:

DE0003304101



WKN GERRY WEBER-Aktie:

330410



Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GWI1



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GRYIF



Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (23.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF).Das Unternehmen habe das Sanierungsgutachten (nach IDW S6) erhalten. Das Gutachten komme zu dem Ergebnis, dass das grundlegende Kerngeschäftsmodell der GERRY WEBER Gruppe trag- und zukunftsfähig sei. Dies sei grundsätzlich positiv zu werten und stelle eine wichtige Grundlage für die Verhandlungen mit den Banken und Finanzierungspartnern dar. Die in dem Gutachten vorgeschlagenen Maßnahmen würden nach Unternehmensangaben an das in der Umsetzung befindliche Performance-Programm von GERRY WEBER anknüpfen und teilweise deutlich darüber hinausgehen. Das Unternehmen zeige sich sehr zuversichtlich, zunächst die Finanzierung und dann das gesamte Unternehmen erfolgreich und nachhaltig zu restrukturieren.Der Analyst stehe dem Wertpapier aber weiterhin skeptisch gegenüber, weil die Finanzierung des Unternehmens noch nicht gesichert sei (u.a. liquide Mittel zum 31.07.2018: 20,1 Mio. Euro; Nettofinanzverschuldung/EBITDA: 4,3; Refinanzierung von zwei Schuldscheindarlehen über insgesamt 31 Mio. Euro, die im November 2018 fällig würden) und noch keine Details zu den weitergehenden Restrukturierungsmaßnahmen vorlägen. Ferner sei das Marktumfeld (deutscher Bekleidungsmarkt) aktuell sehr schwierig und die Wettbewerbsfähigkeit der Kernmarken relativ gering, was eine erfolgreiche Restrukturierung deutlich erschwere.Angesichts dieser Risiken bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bei einem unveränderten Kursziel von 2,40 Euro sein "verkaufen"-Votum für die GERRY WEBER-Aktie. (Analyse vom 23.10.2018)Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie: