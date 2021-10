Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, NASDAQ OTC-Symbol: GEAGF) ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der international tätige industrielle Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von mehr als 4,6 Mrd. EUR. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darin, die Produktionsprozesse der Kunden immer nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA tragen weltweit dazu bei, etwa den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und den Nahrungsmittelabfall in der Produktion erheblich zu reduzieren. Ganz im Sinne seines Unternehmens-Leitbilds "engineering for a better world" leistet GEA dadurch einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.

GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zudem zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindices DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":

Der Maschinen- und Anlagenbauer GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) hat sich viel vorgenommen: Bis 2026 soll der Umsatz organisch um durchschnittlich vier bis sechs Prozent pro Jahr wachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Auf Basis der 4,6 Mrd. Euro Umsatz im vergangenen Jahr ergebe sich somit ein Umsatzziel bis 2026 von sechs Mrd. Euro. Das Service-Geschäft solle dabei jährlich um fünf bis sechs Prozent zulegen. Gleichzeitig strebe GEA an, den Umsatz mit neuen Maschinen jährlich um vier bis fünf Prozent zu steigern. Jedes dritte verkaufte Produkt solle künftig jünger als fünf Jahre sein. Derzeit liege der Anteil noch bei zehn Prozent. Um diese Ziele zu erreichen, wolle der Konzern seine F&E-Ausgaben in den kommenden Jahren um rund 45 Prozent erhöhen. Aber auch Zukäufe sollten eine Rolle spielen.

Ein weiteres Ziel der "Mission 26", wie GEA seine Wachstumsstrategie nenne, sei es, die operative Marge - durch Kosteneinsparungen und Optimierungen - in den kommenden fünf Jahren auf mehr als 15 Prozent verbessern. 2020 habe sie bei 11,5 Prozent gelegen. Finanzchef Marcus Ketter habe den Aktionären angesichts dessen auch höhere Dividenden in Aussicht gestellt.

Die ehrgeizigen Ziele seien am Parkett gut angekommen - die Aktie habe zulegen können. Auch Analysten hätten sich beeindruckt gezeigt. Akash Gupta von J.P. Morgan habe vor allem die Margenprognose hervorgehoben. Diese sei höher als er erwartet habe, so der Experte. Ähnlich hätten sich auch andere Analysten geäußert.