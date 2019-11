Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

28,68 EUR +1,67% (04.11.2019, 12:48)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von über 4,8 Milliarden Euro in 2018. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte GEA weltweit mehr als 18.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX Europe 600-Index notiert sowie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (04.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) unter die Lupe.Der Spezialmaschinenbauer GEA Group habe sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) recht ordentlich geschlagen. Insgesamt sei im Neunmonatszeitraum ein Umsatzzuwachs auf 3,54 Mrd. Euro gelungen (9M 2018: 3,46 Mrd. Euro). Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand sei zwar um fast 10% auf 328,9 Mio. Euro zurückgefallen. Das Ziel für 2019 (450 bis 490 Mio. Euro) bleibe aber in Sichtweite und sei zudem erneut bestätigt worden. Das Umsatzziel habe unterdessen sogar angehoben werden können: Hier erwarte GEA statt eines moderaten Rückgangs nun Erlöse auf Vorjahresniveau (GJ 2018: rd. 4,83 Mrd. Euro). Die Einschätzung der Experten, dass der seit Mitte Februar dieses Jahres amtierende CEO Stefan Klebert 2019 als Übergangsjahr nutze und extrem konservativ plane, scheine sich zu bewahrheiten. Ob die im Q3 deutlich angestiegene EBIT-Marge von 7,2% (9M 2019: 4,2%; Q2 2019: 3,1%) für geglückte Restrukturierungen stehe, müsse sich erst noch zeigen. Die Richtung stimme, aber die Konjunktur spreche gegen Zykliker.Daher würden die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" mit Engagements noch abwarten. (Ausgabe 43 vom 02.11.2019)Börsenplätze GEA Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:28,67 EUR +1,77% (04.11.2019, 12:39)