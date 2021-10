Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

38,46 EUR -1,21% (04.10.2021, 10:25)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der international tätige industrielle Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von mehr als 4,6 Mrd. EUR. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darin, die Produktionsprozesse der Kunden immer nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA tragen weltweit dazu bei, etwa den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und den Nahrungsmittelabfall in der Produktion erheblich zu reduzieren. Ganz im Sinne seines Unternehmens-Leitbilds "engineering for a better world" leistet GEA dadurch einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.



GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zudem zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindices DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. (04.10.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) von 40 Euro auf 41 Euro.Im Rahmen des diesjährigen Kapitalmarkttages (29.09.) habe GEA mit dem Strategieplan "Mission 26" die Wachstumsstrategie für die nächsten fünf Jahre vorgestellt. Dabei solle der Umsatz bis 2026 auf organischer Basis um 4% bis 6% jährlich zulegen. Die bereinigte EBITDA-Marge (vor Restrukturierungsaufwand) solle auf über 15% steigen. Als Wachstumstreiber sehe GEA u.a. die Erschließung neuer Marktchancen im Zukunftsmarkt New Food und das Service-Geschäft. Gleichzeitig sollten durch weitere Optimierungsmaßnahmen im Einkauf und in der Produktion insgesamt 150 Mio. Euro eingespart werden. Die neuen mittelfristigen Ziele lägen über den Analystenerwartungen. Sie seien aus Sicht des Analysten zwar ambitioniert, jedoch verfüge GEA mittlerweile über eine höhere Glaubwürdigkeit.Der im Juli erhöhte Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei bestätigt worden. GEA rechne weiterhin mit einem organischen Umsatzanstieg von 5% bis 7% y/y sowie einem bereinigten EBITDA von 600 bis 630 Mio. Euro. Die Ziele für 2022 seien ebenfalls bestätigt worden. Diese sähen von 2019 bis 2022 ein jährliches durchschnittliches Umsatzwachstum von 2% bis 3% sowie einen Anstieg der bereinigten EBITDA-Marge auf 12,5% bis 13,5% (2020: 11,5%; H1 2021: 12,4%) vor. Armer behalte seine Schätzungen für 2021e (u.a. EPS: 1,53 Euro) und 2022e (u.a. EPS: 1,62 Euro) bei.Markus Armer, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die GEA Group-Aktie (seine Dividendenerwartung für 12 Monate: 0,85 Euro/Aktie). (Analyse vom 04.10.2021)Börsenplätze GEA Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:38,51 EUR -0,44% (04.10.2021, 10:45)