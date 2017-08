ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten.



Im Jahr 2016 erwirtschaftete GEA einen Konzernumsatz von rund 4,5 Milliarden Euro. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. März 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 17.000 Mitarbeiter.



GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index gelistet. Darüber hinaus ist die GEA Aktie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (08.08.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) fest.Das operative Zahlenwerk für das Q2/2017, das schwach ausgefallen sei, habe den Mitte Juli im Rahmen der Gewinnwarnung veröffentlichten Eckdaten (Umsatz, operatives EBITDA, Auftragseingang) entsprochen. Der Mitte Juli gesenkte Ergebnisausblick für 2017 sei im Rahmen des Q2-Berichts bestätigt worden (u.a. operatives EBITDA ohne Zusatzkosten (von bis zu 27 Mio. Euro) in einer Spanne von 600 bis 640 Mio. Euro). Die Guidance impliziere ein stärkeres Q3-Q4 ggü. Q1-Q2, was nach Meinung des Analysten durch die Auftragslage untermauert werde. Die GEA Group weise nach wie vor eine Nettoliquidität (per 30.06.2017: 344 Mio. Euro) aus.Diermeier habe seine Erwartungen mehrheitlich nochmals gesenkt (u.a. EPS 2017e: 1,74 (alt: 1,88) Euro; EPS 2018e: 2,02 (alt: 2,08) Euro). Das Aktienrückkaufprogramm (bis zu 450 Mio. Euro bis zum 28.02.2018; per 30.06.2017: 261 Mio. Euro genutzt) sowie der Einstieg des prominenten belgischen Großinvestors Albert Frère bei GEA (mit gut 3%) sollten seines Erachten den MDAX-Titel die stützen (Vertrauen in das GEA-Geschäftsmodell).In Erwartung einer sich verbessernden Geschäftsentwicklung lautet das Rating für die GEA Group-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 39 Euro belassen.(Analyse vom 08.08.2017)XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:38,065 EUR +0,30% (08.08.2017, 12:31)Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:38,053 EUR -0,02% (08.08.2017, 12:27)