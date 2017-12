ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten.



Im Jahr 2016 erwirtschaftete GEA einen Konzernumsatz von rund 4,5 Milliarden Euro. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. März 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 17.000 Mitarbeiter.



GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index gelistet. Darüber hinaus ist die GEA Aktie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (27.12.2017/ac/a/d)

Paris (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse der BNP Paribas:So langsam aber sicher wird es eng für die Käufer in der Aktie der GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF)wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Anfang August sei in dieser ein neuer Aufwärtstrend gestartet, mit der das bisherige Jahreshoch bei 42,32 EUR kurzzeitig habe überwunden werden können. Am Ende aber habe sich diese Hürde als zu hoch herausgestellt und Anfang November sei die Aktie in eine Korrektur übergegangen. Hierbei habe sich der Preisbereich um 39 EUR als kurzfristig wichtige Unterstützung entpuppt, auf der die Kurse auch aktuell wieder nach oben abgeprallt seien. Damit sei die Unterstützung erneut bestätigt worden.Der Spielraum für GEA-Aktionäre sei definitiv kleiner geworden. Die Bullen seien in der Pflicht und müssten weiter Druck machen. Kurzfristig wären Gewinne zum Widerstandsbereich um 40,80 EUR möglich. Dort stünde eine neue Entscheidung an. Gelinge der Ausbruch nach oben, könnten sich die Bullen daran machen, die Widerstandszone bis hin zu 42,87 EUR weiter unter Druck zu setzen. Einfach werde es in diesem Preisbereich aber nicht, wie der Blick auf den Chart zeige. Auf der anderen Seite könnte mit einem nachhaltigen Rückfall unter ca. 39 EUR eine Stopplosswelle in GEDA losgetreten werden. Abgaben auf 38/37,50 EUR wären dann möglich. (Analyse vom 27.12.2017)Börsenplätze GEA Group-Aktie:39,50 EUR +0,18% (22.12.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:39,56EUR +0,25% (27.12.2017, 08:44)