Kurzprofil GEA Group AG:



Die GEA Group Aktiengesellschaft (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum von Prozessindustrien mit einem Konzernumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro in 2015. Das Unternehmen konzentriert sich als international tätiger Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert mehr als 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittelindustrie. Zum 30. Juni 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit mehr als 17.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (29.06.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Oliver Drebingvon der Nord LB:Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Industriesektor die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) zu kaufen.Im Rahmen der Berichterstattung zu Q1/2017 hätten die börsennotierten Unternehmen der verarbeitenden Industrien (hier: Maschinen- und Anlagenbau, Elektronik, Luft- und Raumfahrt) erstmals seit langem auf Auftriebskräfte nicht nur europäischer, sondern auf breiter Front auch der wichtigen asiatischen Märkte hingewiesen. Siemens habe von stark anziehender Nachfrage chinesischer Fertigungsbetriebe nach Antriebs- und Steuerungstechnik bereits Ende 2016 berichtet, die sich in kurzzyklischen Aufträgen insbesondere der Zulieferindustrie des Automobilbaus manifestiert habe (wettbewerbsgetriebene Reaktion auf steigende Qualitätsanforderungen). Im Großen und Ganzen jedoch hätten die Investitionsgüterhersteller über den Zeitraum 2015 bis 2016 gerade in Bezug auf China von konjunktureller Unterstützung absehen müssen.Für die These, dass nun die aktuelle Wachstumsbeschleunigung in China über ein bloßes Strohfeuer hinausreichen und sich die Dynamik als belastbar und tragfähig erweisen werde, habe die Wachstumskurve privater Investitionen Argumente geliefert. Hätten die privaten Investitionen in China über das Gesamtjahr 2016 lediglich um 3,2% zugelegt, so habe sich die Zunahme im Zeitraum Januar bis Mai 2017 auf 6,8% beschleunigt. Somit sei die für diese fünf Monate mit 8,6% errechnete Zunahme der Investitionsgüternachfrage in städtischen Regionen (Gesamtjahr 2016: 8,3%) nicht mehr allein auf Impulse öffentlichen Infrastrukturausbaus zurückzuführen gewesen. Für die Industrieproduktion Chinas sei für Januar bis Mai eine Wachstumsrate von 6,5% vermeldet worden (Gesamtjahr 2016: 6,0%).Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die GEA Group-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 45,00. (Analyse vom 28.06.2017)Börsenplätze GEA Group-Aktie: