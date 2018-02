GBC AG: Herr Chahrour zum Abschluss noch ein Frage für Investoren mit langfristigem Anlagehorizont. Wo sehen Sie die FinTech Group AG in fünf Jahren?



Muhamad Chahrour : Wir stehen morgens auf, um Europas größten Online Broker zu schaffen und gleichzeitig unsere Infrastruktur als die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken zu etablieren. Ich stehe auch weiterhin hinter der Aussage von CEO Frank Niehage, dass wir eine One-Billion-Dollar Company werden wollen und können. Das Jahr 2017 war erfolgreich, unserer Guidance mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss von mehr als 16,8 Millionen Euro können wir bestätigen. Für das jetzige Geschäftsjahr 2018 erwarten wir einen weiteren Wachstumsschub: 20% mehr Umsatz, 30% mehr EBITDA und 40% mehr Jahresüberschuss, d.h. 120 Millionen Euro Umsatz, 40 Millionen Euro EBITDA und 24 Millionen Euro Jahresüberschuss.



In unserer mid-term Ambition haben wir unsere Wachstumsziele für die nächsten 18-36 Monate kommuniziert: Wir wollen einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro, ein EBITDA von mehr als 50 Millionen Euro und einen Net Profit von über 30 Millionen Euro erreichen. Und ich bin überzeugt, das ist alles durch organisches Wachstum erreichbar. Wir haben aber auch immer gesagt, dass wir lohnenswerte Akquisitionen nicht ausschließen.



GBC AG: Herr Chahrour, ich danke Ihnen für das Gespräch.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze FinTech Group-Aktie:



XETRA-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

29,15 EUR -1,69% (08.02.2018, 11:55)



Tradegate-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

28,90 EUR -2,69% (08.02.2018, 10:59)



ISIN FinTech Group-Aktie:

DE000FTG1111



WKN FinTech Group-Aktie:

FTG111



Ticker-Symbol FinTech Group-Aktie:

FTK



Kurzprofil FinTech Group AG:



Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) ist seit Jahren einer der Markt- und Innovationsführer im deutschen Online-Brokerage-Markt. Das Unternehmen hat das Ziel, im Rahmen eines umfassenden Transformations- und Wachstumsprozesses der führende europäische Anbieter innovativer Technologien im Finanzsektor zu werden. Im Fokus stehen Geschäftsmodelle mit nachhaltigem, überdurchschnittlichem Wachstum sowie schneller Marktdurchdringung.



Die FinTech Group verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich Technologie für Finanzdienstleister. Gruppenweit werden aktuell rund 200.000 Privatkunden sowie Assets und der Administration von rund 4,8 Milliarden Euro betreut. Zu den Kernmarken im B2C-Geschäft gehört die flatex als führender Online-Broker in Deutschland und Österreich. Im Bereich B2B bietet die Tochterfirma CeFDex GmbH Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen einen Zugang zum weltweiten elektronischen Handel mit CFDs. (08.02.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - GBC-Vorstandsinterview mit Muhamad Chahrour, Vorstand der FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK):Die FinTech Group AG habe nach dem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2017 bereits die ersten positiven Signale für das laufende Geschäftsjahr bekannt geben. Die Gesellschaft habe dabei mit der andorranischen Vall Banc den ersten B2BKunden des neuen Geschäftsjahres bekannt geben können. Aber auch das B2C-Geschäft solle gemäß aktueller Pressemitteilung sehr stark angelaufen sein. Bereits Ende des Jahres habe die FinTech Group AG die ohnehin dynamischen Wachstumsprognosen für 2018 leicht angehoben. Der GBC-Analyst Cosmin Filker habe mit dem Finanzvorstand Muhamad Chahrour über die bisherige Entwicklung und die weiteren Aussichten der FinTech Group AG gesprochen.: Zunächst mal unterstreicht das die hohe Nachfrage nach unserer modernen Standardplattform für Privat- und Spezialbanken FTG:CBS im europäischen Markt - also auch außerhalb der deutschsprachigen Region. Wir haben damit einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer Internationalisierungsstrategie erreicht, nachdem wir unter anderem mit Kommunalkredit Austria bereits ein österreichisches Institut gewonnen haben. In der Pressemitteilung, die Sie ansprechen, hat Vall Banc Vice Chairman Christoph Lieber die Vorteile von FTG:CBS auf den Punkt gebracht. Die Möglichkeit sich an eine bestehende Plattform mit diversen Shared Services anzubinden, vermeidet lange Entwicklungszeiten und erlaubt in kürzester Zeit voll-digitalisierte und fortschrittliche Banklösungen anzubieten, während die IT- und Prozesskosten substantiell reduziert werden. Zum Auftragsvolumen haben wir bislang noch nichts kommuniziert. Gehen Sie aber davon aus, dass es sich wie bei unseren großen B2B Projekten um einen langfristigen Vertrag im siebenstelligen Bereich p.a. handelt.: Zum einen haben wir 2017 einen Rekordzuwachs an Neukunden bei flatex erreicht. Nun fangen diese Neukunden an zu handeln. So konvertiert das Neukundenwachstum in mehr Trades und schon der Januar war der zweiterfolgreichste Monat in der flatex Historie, trotz der bis dato geringen Volatilität im Markt. Zum anderen sehen wir jetzt, da Anfang Februar die Volatilität zurückgekehrt ist, verstärkte Handelsaktivität. Das dürfte das Wachstum in diesem Bereich noch beschleunigen.Die Grundlage unseres Erfolges nenne ich die drei Ps: Preis, Produkte und Plattform. flatex ist der letzte bankunabhängige Online Broker mit einem der breitesten und besten Produktangebote. Viele davon gibt es nur exklusiv bei uns, zudem ist der Preis mit 5,90 Euro flat sehr wettbewerbsfähig.: Investitionen in Krypto-Assets sind oft kompliziert, langwierig und teuer. Mit flatex premium-crypto können unsere Kunden jetzt ohne technische Hürden wie Wallet und Krypto-Account jederzeit auf den Bitcoin setzen. Damit haben wir uns auch im Bereich Krypto-Anlagen erneut und ganz klar als Innovationsführer in Deutschland positioniert. Für unsere Kunden, die diese Anlageform stark nachfragen, stellen wir so einen einfachen und kostengünstigen Zugang zu Krypto-Anlagen sicher und das mit allen Vorteilen der User Experience von flatex. Außerdem zeigt das, dass wir dank unserer Technologie und offenen Plattform jederzeit flexibel auf den Markt reagieren können.: Der reguläre Preis liegt jetzt in allen Bereichen bei 5,90 Euro, es gibt keine Unterschiede mehr, was die Transparenz für den Kunden erhöht. Leider agieren manche Wettbewerber mit versteckten Kosten, was es bei flatex nicht gibt. Wer genau hinschaut, stellt fest, dass flatex weiterhin am günstigsten ist. Zudem ist flatex dank der riesigen Produkt-Plattform und der User Interfaces und User Experience, die best of class sind, weiterhin top positioniert. Außerdem sind viele Produkte von Premiumpartnern kostenfrei handelbar, etwa die ETPs von Morgan Stanley.: Wichtig ist zunächst: Wir machen keine unbesicherten Kredite. Seit dem erfolgreichen Start des flatex flex-Kredites Mitte 2016 haben wir ein Kreditbuch von gegenwärtig mehr als 200 Millionen Euro aufgebaut. Unsere Kreditoffensive wird das mittelfristig, also in den nächsten zwei bis drei Jahren, auf rund 500 Millionen Euro erhöhen. Neue und innovative Kreditprodukte, die wir gemeinsam mit Partnern auf den Markt bringen, werden uns dabei helfen. Der neue PolicenKredit wird einen wesentlichen Beitrag leisten und das aktuelle Kreditbuch auf rund 350 Millionen Euro bis Ende 2018 wachsen lassen. Der PolicenKredit hat für den Kunden wesentliche Vorteile: Der fast immer unwirtschaftliche Verkauf einer kapitalgedeckten Lebens- oder Rentenversicherung wird dadurch unnötig. Zudem bleibt der Versicherungsschutz fortwährend bestehen und man sichert sich mit wenig Aufwand zusätzliche Liquidität.