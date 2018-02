GBC AG: Ist anorganisches Wachstum zur möglichen horizontalen oder vertikalen Ausweitung der Wertschöpfung ein Szenario für die MS Industrie AG?



Dr. Aufschnaiter: Grundsätzlich ja, aber es ist - sowohl im Bereich Powertrain, als auch im Bereich Ultraschall - nicht so einfach, geeignete bzw. komplementäre Partner zu finden, wo sich die wichtigsten Kriterien vereinen lassen, z.B. Größe, Produktsortiment, internationale Präsenz, Wertvorstellungen und Unternehmenskultur. Unser wesentliches Augenmerk konzentriert sich, wie seit 2009 bewiesen, auf das organische Wachstum.



GBC AG: Herr Dr. Aufschnaiter, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze MS Industrie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

4,35 EUR +0,69% (22.02.2018, 11:00)



Xetra-Aktienkurs MS Industrie-Aktie:

4,33 EUR -0,23% (22.02.2018, 09:22)



ISIN MS Industrie-Aktie:

DE0005855183



WKN MS Industrie-Aktie:

585518



Ticker-Symbol MS Industrie-Aktie:

MSAG



Kurzprofil MS Industrie AG:



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (22.02.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - GBC-Managementinterview mit Dr. Andreas Aufschnaiter, Vorstand der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG):Die MS Industrie AG decke als Industriegruppe die Geschäftsbereiche Powertrain sowie Ultraschalltechnik ab. Dabei agiere die Gesellschaft insbesondere als Zulieferer kompletter Ventiltriebsysteme für schwere Dieselmotoren für beispielsweise Daimler, MAN oder MTU und habe hier im vergangenen Geschäftsjahr (Basis: 9-Monatszahlen) von einer positiven Nachfrageentwicklung nach Nutzfahrzeugen profitiert.Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit dem Unternehmensvorstand Dr. Andreas Aufschnaiter über die Geschäftsentwicklung sowie über die künftigen Potenziale der MS Industrie AG gesprochen:: Die uns aktuell vorliegenden Indikatoren, wie Auftragseingang und Auftragsbestand über die nächsten 6 Monate, bestätigen einen stabilen positiven Trend, sowohl für den NAFTA-Raum als auch für Europa. Einige Marktteilnehmer in den USA rechnen mit einem Anhalten dieses Trends bis in das Jahr 2019 hinein. Das bedeutet für uns im Bereich Powertrain eine gute bis sehr gute Auslastung aller Standorte im laufenden Jahr 2018.: Grundsätzlich sind wir mit unserem Standort Webberville (nahe Detroit) mit über 200 Mitarbeitern ein wichtiger lokaler Arbeitgeber und operieren auf der Beschaffungsseite hauptsächlich im Dollarraum. Dies bedeutet für uns gleichzeitig eine natürliche Abfederung möglicher Währungsrisiken. Darüber hinaus exportieren wir im Bereich Ultraschall Sondermaschinen aus den USA z.B. auch nach Mexiko oder Kanada, je nachdem wo unsere Kunden ihre PKW-Fertigungsstandorte betreiben. Insgesamt fühlen wir uns - auch bei zunehmend protektionistischen Tendenzen - gut aufgestellt.: Die größten Infrastruktur- und Kapazitätsmaßnahmen in unserer Gruppe sind in der Tat abgeschlossen. Der neue Standort Trossingen ist dabei das sichtbarste Element. Abgesehen von natürlichen Ersatzinvestitionen konzentrieren wir uns auf Automatisierungsprojekte für bestehende Powertrain-Artikel und - bei Neuaufträgen - kundenbezogene Erweiterungsinvestitionen. Im Bereich der Ultraschalltechnik liegt der Fokus auf F&E in weiteren Anwendungsfeldern und die stetige Weiterentwicklung der neuen Serienmaschinen. Einen Erweiterungsbedarf an Produktionsflächen sehen wir aktuell nicht, haben uns jedoch z.B. in Trossingen und in Zittau mögliche Ausbauflächen bereits gesichert.: Im zweiten Halbjahr 2017 haben die Umsätze des Bereichs Ultraschalltechnik spürbar zugenommen, insbesondere durch verstärkte Auslieferung von Sondermaschinen für die weltweite PKW-Industrie. Der Anteil der Ultraschall Serienmaschinen fiel aus Konzernsicht nicht so stark ins Gewicht und brachte durch den forcierten Aufbau des Vertriebs noch keinen Ergebnisbeitrag. Schließlich ist zu erwähnen, dass wir seit ca. Mitte April 2017 wieder eine gute und wenig volatile Auslastung im Bereich der Serien-fertigung Powertrain zu verzeichnen hatten, was ebenfalls im Ergebnis hilfreich war.: Insgesamt peilen wir mittelfristig, also auf Sicht von etwa 5 Jahren, ein Geschäftsvolumen im Bereich der Ultraschalltechnik von rund 100 Mio. Euro an. Dabei sollen die neuen Serienmaschinen einen wichtigen Baustein des Wachstums darstellen, zumal bei zunehmender Basis an verkauften Maschinen regelmäßige Werkzeug- und Ersatzteilaufträge zu erwarten sind. Aber auch der heute größte Bereich der Sondermaschinen erlebt weltweit starke Impulse, wenn man alleine die seitens der OEMs angekündigte Modellvielfalt bei "e-Autos" betrachtet. Ergänzend sind wir auf der Entwicklungsseite massiv daran, völlig neue Anwendungsgebiete zu erschließen und die dafür notwendigen Produkte zu entwickeln. Dies soll zu einer weiteren Diversifizierung der Kundenbasis führen.