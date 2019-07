Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM) ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment Management Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private Labelling Sparte ergänzt, die Management-Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 13 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt.



Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe verwaltet per 31. März 2018 Vermögen von CHF 162,3 Milliarden (USD 169,4 Milliarden). (30.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - GAM Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM).1H19-Eckdaten bereits vorangekündigt: GAM habe einige Eckdaten für das 1H19 bereits am 10. Juli vorangekündigt.Zuflüsse und Gebührenmargen in IM: Im Segment Investment Management hätten die Zuflüsse und Margen den Analystenerwartungen entsprochen. Die Exit-Marge sei im Juni mit > 54 Bp unerwartet gut ausgefallen.Neuer CEO und Verwaltungsratspräsident: Peter Sanderson (1978 geboren, Brite) komme von Blackrock und wird ab 1. September 2019 neuer CEO. David Jacob, Verwaltungsratsmitglied und derzeitiger Interims-CEO werde per 1. Oktober 2019 zum neuen Verwaltungsratspräsidenten ernannt.Umstrukturierung auf Kurs: Die Senkung der fixen Personal- und G&A-Kosten um über CHF 40 Mio. verlaufe wie geplant (mindestens ein Drittel der Einsparungen sollten 2019 erzielt werden, 2020 sollten sie vollständig zum Tragen kommen). Eine weitere Vereinfachung des Geschäfts mit zusätzlichen Effizienzsteigerungen werde für 2020/2021 erwartet.Ausblick: Das Marktumfeld dürfte volatil bleiben, und die Kunden dürften sich nach wie vor vorsichtig und preissensibel verhalten. Die positive Entwicklung der Nettozuflüsse habe bis ins 3Q19 angehalten. Der bereinigte Vorsteuergewinn im GJ19 werde deutlich unter dem von 2018 liegen, was auf das erheblich niedrigere AuM zurückzuführen sei.Der Ausblick bleibe verhalten (Anleger "werden wahrscheinlich vorsichtig und preissensibel bleiben"), doch die positive Dynamik habe sich auch im 3Q19 fortgesetzt (positive Nettomittelflüsse im Juni). Die Analystenschätzungen für IM würden von Nettozuflüssen von CHF 2,6 Mrd. in der 2H19E ausgehen. Die Restrukturierung komme gut voran, und der Analyst freue sich darauf, den neuen CEO persönlich kennenzulernen. Die deutliche Schwäche des GPB liefere für die weitere Entwicklung einen positiven Impuls (vorausgesetzt sie dauere an) (GBP: 41% der Kosten, 7% des Umsatzes).Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, bestätigt sein "hold-Rating für die GAM Holding-Aktie. Das Kursziel laute CHF 3,70. (Analyse vom 30.07.2019)