Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze GAM Holding-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs GAM Holding-Aktie:

1,742 CHF +2,47% (17.04.2020, 11:39)



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs GAM Holding-Aktie:

1,647 EUR +2,68% (17.04.2020, 11:56)



ISIN GAM Holding-Aktie:

CH0102659627



WKN GAM Holding-Aktie:

A0YBKX



Ticker-Symbol GAM Holding-Aktie:

GAD



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol GAM Holding-Aktie:

GAM



Kurzprofil GAM Holding AG:



Die GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM) ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment Management Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private Labelling Sparte ergänzt, die Management-Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 13 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt.



Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe verwaltet per 31. März 2018 Vermögen von CHF 162,3 Milliarden (USD 169,4 Milliarden). (17.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - GAM Holding-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM).Nach GAMs Vorankündigung hoher Nettoabflüsse im Investment Management (IM) im 1Q20 (und des entsprechend tieferen AuM) senke Venditti trotz der von der Unternehmensleitung geplanten Kostensenkungsmaßnahmen seine Schätzungen deutlich.Investment Management: Der Analyst senke seine AuM-Schätzungen um 18 bis 20%, wobei auf Basis der reduzierten Schätzungen für die Performancegebühren die Erträge sogar noch stärker fallen würden (um bis zu 21%).Private Labelling: Die durchschnittlichen AuM- und Ertragsschätzungen des Analysten würden um 6% sinken.Der Analyst berücksichtige in seinem Finanzmodell die neu angekündigten verstärkten Kosteneinsparungen (Gesamtaufwand GJ20E: CHF -65 Mio. ggü. 2019) und behalte die zuvor angekündigten Einsparungen für 2021 in Höhe von CHF 10 Mio. bei (Exit Run-Rate).Keine Dividende: für die GJ20-22E erwartetNächste Kursimpulse: 1H20 am 4. August; Quartalsbericht für 3Q20 am 21. OktoberTrotz deutlicher Kürzungen seien die Analystenschätzungen nicht konservativ, wenn man berücksichtige, dass IM im 2Q20 wohl stagnierende Ab- und Zuflüsse verzeichnen (Ausblick: "Anfang April praktisch unverändert") und erst danach wieder zu positiven Nettozuflüssen zurückkehren werde (2H20: CHF +2 Mrd.). Die intensivierten Sparmaßnahmen dürften überdies kaum reichen, um die Rentabilität wieder auf ein akzeptables Niveau zu bringen - so dass GAM seine im Februar verkündeten Ziele wohl verfehlen werde.Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, bestätigt sein "hold"-Rating für die GAM Holding-Aktie, neues Kursziel: CHF 1,70 (statt CHF 2,00) wegen längerfristig tieferem ROE, bei immerhin ebenfalls gesunkenen Eigenkapitalkosten. (Analyse vom 17.04.2020)