Kurzprofil GAM Holding AG:



Die GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM) ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment Management Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private Labelling Sparte ergänzt, die Management-Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 13 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt.



Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe verwaltet per 31. März 2018 Vermögen von CHF 162,3 Milliarden (USD 169,4 Milliarden). (31.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - GAM Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM).Investment Management: Nach dem (teils) positiven Nachrichtenfluss in Juni und Juli habe IM (hoffentlich!) die Kehrtwende geschafft, gestützt auch durch das dank Bereinigung der ARBF-Angelegenheit gestärkte Anlegervertrauen. Venditti rechne mit positiven Nettozuflüssen von CHF 1,6 Mrd. im 2H19E sowie etwas über jährl. CHF 2 Mrd. (= 4% des AuM) in der Periode 2020-22. Die Gebührenmarge (1H19: 54 Bp) dürfte ab 2020 jährl. um 0,5 Bp abnehmen (abh. vom genauen Abflussmix).Private Labelling: Hier rechne Venditti mit einem kontinuierlichen Nettozufluss von jährl. CHF 4,5 bis 5,0 Mrd. und einer Gebührenmarge von rund 4 Bp.Niedrigere Konzernprognose: Für das GJ19 veranschlage Venditti auf Konzernebene einen geringen Nettoverlust. Ein Umsatzrückgang von 1 bis 2% (Kosten: -1%) lasse den geschätzten EPS um -11% (GJ20) bzw. -4% (GJ21) sinken. Wenngleich negativ, würden die Schätzwerte des Analysten immer noch über Konsensniveau liegen.VontE vs. Zielvorgaben: Die Schätzwerte des Analysten würden auf der Annahme basieren, dass GAM im GJ20 CHF -45 Mio. bei der festen Vergütung und den G&A-Kosten erreichen werde - während das Unternehmen selbst mit CHF -40 Mio. und mehr rechne. GAM habe zudem das bisherige Ziel einer Betriebsmarge von 35 bis 40% anlässlich der GJ18-Zahlen suspendiert. Der Analyst erwarte daher, dass die Betriebsmarge in den kommenden fünf Jahren unter 20% verharren werde.Der Analyst begrüße die Ernennung eines neuen CEO und freue sich auf ein Treffen mit ihm. Er werde ein Unternehmen vorfinden, das die Phase der negativen Stimmung und unerfreulichen Meldungen (hoffentlich) hinter sich gelassen habe, wenngleich der Nachrichtenfluss auch von der Marktentwicklung abhänge. Die Restrukturierung verlaufe zwar planmäßig, doch GAM müsse nicht nur in den Vertrieb, sondern auch in die Rechts-, Compliance- und Kontrollfunktionen investieren. Bei einer deutlich reduzierten Ertragsbasis führe dies zu einer bescheidenen Rentabilität.Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, bestätigt sein "hold-Rating für die GAM Holding-Aktie, neues Kursziel CHF 4,00 (bisher: CHF 3,70) wegen geringerer Eigenkapitalkosten. (Analyse vom 31.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link