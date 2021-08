Größte Treiber seien dabei die Aktien von Microsoft und Alphabet gewesen, die 40,0 beziehungsweise sogar 62,3 Prozent seit Jahresbeginn gestiegen seien.



Alphabet habe zuletzt mit starken Quartalszahlen überzeugt, die Anleger und Analysten hätten begeistern können. Zudem könne der Tech-Gigant weitere Erfolge bei der Chip-Entwicklung vermeldet und werde künftig in seinen Smartphones ein eigenes SoC (System-on-a-Chip) verbauen.



Überhaupt nicht voran gehe es hingegen mit der Aktie von Amazon.com. Seit Jahresbeginn habe das Papier des E-Commerce-Konzerns nur 2,5 Prozent hinzugewonnen. Anleger hätten sich insbesondere von den Quartalszahlen Ende Juli enttäuscht gezeigt: Denn nicht nur habe Amazon im 2. Quartal die Umsatzprognosen der Analysten verpasst, sondern das Management habe auch noch schwächeres Wachstum und höhere Investitionen in Aussicht gestellt.



Alphabet sei aktuell der Top-Performer und Amazon erleide eine Schwächephase. Die meisten Anleger und Analysten hätten dies zum Jahresanfang nicht erwartet, insbesondere im Zuge des noch immer stattfindenden E-Commerce-Booms und der anhaltenden Schwäche auf dem digitalen Werbemarkt. Gut, dass es Indices wie den GAFAM von "Der Aktionär" gebe. Denn eines sei klar: Im Großen und Ganzen bleibe Big-Tech stark.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Aktien der großen US-Tech-Konzerne haben sich größtenteils in den vergangenen Wochen sehr gut entwickelt und stehen nahe oder sogar auf Rekordhoch, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Den GAFAM-Index des "Aktionär", in dem Alphabet (Google) ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ), Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ), Facebook Apple und Microsoft zusammengefasst seien, habe dies am Montag ebenfalls auf ein neues Rekordhoch geschoben.Bei 375,48 Euro habe der GAFAM-Index gestern notiert und damit sein vorangegangenes Rekordhoch von Ende Juli übertreffen können. Im laufenden Jahr habe der Index damit 32,5 Prozent zulegen können.