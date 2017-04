Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Was für einen Unterschied ein Monat machen kann: Im Vorfeld des letzten Treffens der G20 Finanzminister und Notenbankchefs Mitte März gab es an den Finanzmärkten einiges an Unsicherheit, so Ingo Mainert, Chef-Anlagestratege Multi Asset Europa bei Allianz Global Investors.Im Vorfeld des dieswöchigen Treffens, das am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds IWF stattfinde, sehe es nun etwas anders aus. Die zentralen Themen der Besprechungen - inklusives Wachstum sowie die internationale Finanzarchitektur - hätten sich zwar nicht groß geändert. Die Äußerungen der neuen US-Regierung hinsichtlich der Bereitschaft zur internationalen Kooperation seien zuletzt aber konzilianter geworden. Dies dürfte mit den jüngsten geopolitischen Spannungen zusammenhängen - Stichworte Syrien und Nordkorea. Zudem würden Statements einiger Gipfelteilnehmer darauf schließen lassen, dass die Bedeutung der G20 als internationales Diskussionsforum mittlerweile deutlich höher eingeschätzt werde als in der Vergangenheit. Von daher könnten die G20 als zentrale internationale Kooperationsinstitution gestärkt aus diesem Treffen hervorgehen. Die Stunde für mehr Kooperation scheine (wieder) gekommen.In einer multipolarer geworden Welt wäre dies vertrauensbildend und somit eine gute Nachricht für die Finanzmärkte. Von daher scheine vom bevorstehenden Treffen der G20 Finanzminister und Notenbankchefs trotz der zuletzt erratischen US-Politik kein allzu großes Enttäuschungspotenzial für die Märkte auszugehen. (19.04.2017/ac/a/m)