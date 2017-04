Die für Digitales zuständigen Minister der G20 werden in Düsseldorf die Potentiale für Wachstum durch Digitalisierung ausloten. Es geht darum, Wachstum weltweit zu fördern. Dazu ist es nötig, noch bestehende Barrieren zu überwinden und Lösungsansätze für die nächsten Jahre zu finden. "Digitalisierung muss alle mitnehmen, um zum globalen Erfolgsmodell zu werden", betonte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries vor dem Treffen.



Die Ministerin zeigte sich "überzeugt, dass von der ersten G20-Digitalministerkonferenz ein starkes Signal für die internationale Zusammenarbeit ausgeht. Der digitale Fortschritt endet nicht an nationalen Grenzen. Wir brauchen für globale Entwicklungen internationale Lösungen." Ein schnelles Internet für alle bis 2025, einheitliche technische Standards und lebenslange digitale Bildung seien drei wesentliche Zielsetzungen. "Wir wollen den Boden bestellen, auf dem weitere Präsidentschaften digitale Leitlinien aussäen können", so Zypries weiter.



Industrielle Wertschöpfung digital vernetzen



Die Industrie des 21. Jahrhunderts ist vernetzt und agiert global. Internationale Normen und Standards für Industrie 4.0 sind dabei dringlich, um die Verbindung verschiedener Systeme zu ermöglichen.



"So können nicht nur neue intelligente Produkte und Geschäftsmodelle entstehen, sondern auch neue Wertschöpfungsnetzwerke über Länder- und Unternehmensgrenzen hinweg", hebt Zypries hervor.



Vertrauen in die digitale Welt stärken



Die G20 wollen mit Transparenz, Rechtssicherheit und einem fairen Wettbewerbsrahmen mehr Vertrauen erzeugen. Dabei geht es um nicht weniger als eine Charta der Grundwerte in einer digitalen Welt. Das ganze Potential der Digitalisierung lässt sich nur ausschöpfen, wenn sowohl Verbraucher als auch Unternehmer einander vertrauen können. (06.04.2017/ac/a/m)





