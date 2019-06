Brüssel (www.aktiencheck.de) - Am 28./29. Juni treffen sich US-Präsident Trump und der chinesische Präsident Xi anlässlich des G20-Gipfels in Japan und wollen erneut einen Versuch unternehmen, den Handelskonflikt zu lösen - Naomi Waistell, Fondsmanagerin im Schwellenländer-Aktien-Team bei Newton - einer Investmentgesellschaft von BNY Mellon Investment Management - äußert sich zum möglichen Ausgang des Treffens, ihrem Anlageverhalten und möglichen langfristigen Auswirkungen eines anhaltenden Handelskonfliktes.China sei zwar nicht immun gegen Änderungen im Handelsregime, aber angesichts seines riesigen Inlandsmarktes gut aufgestellt, um sich anzupassen, zumal die chinesischen Konsumausgaben gerade den US-Markt überholen würden - ein wichtiger Faktor für exportorientierte US-Unternehmen. Auch erwarte man insbesondere beim Schutz geistigen Eigentums Fortschritte, die in China längst überfällig seien. Viele schnell wachsende chinesische Dienstleistungsunternehmen sind gemessen an ihren zukünftigen Entwicklungs- und Umsatzchancen niedrig bewertet, weshalb wir in letzter Zeit gute Anlagechancen in der Region ausmachen konnten, so Naomi Waistell von Newton.Grundsätzlich sehen wir Handelskonflikte kritisch, so Naomi Waistell von Newton. Sie seien kein Allheilmittel für irgendein Land - auch nicht für die USA, deren industrielle Produktion trotz Trumps Bemühungen kaum wieder auf breiter Front aufleben werde. Potenziell höhere Importpreise und daraus resultierend eine höhere Inflation könnten zu steigenden Zinssätzen führen. Das sei insbesondere riskant für die vielen Unternehmen, die auf niedrige Kapitalkosten setzen würden und in der Vergangenheit die Asset-Preise in die Höhe getrieben hätten - ein Schlüsselfaktor für das Wirtschaftswachstum in den letzten Jahrzehnten. Insbesondere Volkswirtschaften, die vom Dienstleistungssektor abhängen würden und von niedriger Inflation und billigen Schulden profitiert hätten, könnten hierunter leiden. (27.06.2019/ac/a/m)