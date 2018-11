London (www.aktiencheck.de) - Im Vorfeld des bevorstehenden G20-Gipfels und dem Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping kommentiert Greg Kuhnert, Portfoliomanager des Investec All China Equity Fund die Situation des chinesischen Aktienmarktes.



Die Volatilität am chinesischen Aktienmarkt im Jahr 2018 sei durch die Verschärfung der inländischen Liquidität sowie durch die eskalierenden Handelshemmnisse mit den USA getrieben worden. Der langfristige Investitionsplan für China bleibe jedoch klar und in diesem Umfeld würden sich Chancen bieten. Investec AM warne davor, Chinas anhaltende Transformation zu ignorieren, die von Regierungsreformen und anhaltenden Innovationen in der Wirtschaft angetrieben werde. Diese Transformation adressiere viele Anliegen der Investoren und unterstütze langfristig die Entwicklung des Aktienmarktes. Chinas Transformation, die auf Reformen und technischen Innovationen basiere, gehe unvermindert weiter.



Der chinesische Aktienmarkt berge eindeutig kurz- bis mittelfristige Risiken, vor allem die Umsetzung der Politik und die wachsende Spannung zwischen China und seinen Handelspartnern, insbesondere den USA. Langfristig glaube Investec AM jedoch, dass eine konsistente Anlagestrategie, die sich auf Ideen mit hoher Überzeugung konzentriere und nach dem Bottom-up-Ansatz ausgewählt worden sei, der beste Weg sei, ihren Anlegern langfristige risikoadjustierte Renditen zu bieten. Investec AM bleibe weitgehend vollständig in sein Portfolio investiert, da es in einem dynamischen Marktumfeld wie China reichlich Möglichkeiten gebe. (30.11.2018/ac/a/m)



